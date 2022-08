Exconductor de Hoy llega "por la puerta grande" a TV Azteca: "No se ve pleito y drama"

Este domingo 21 de agosto se estrenó la nueva temporada de “MasterChef Celebrity” y esto significó el regreso de algunas estrellas a TV Azteca, entre ellos Mauricio Mancera quien vuelve “por la puerta grande” luego de ocho años de ausencia en la televisora para ser parte del exitoso reality show.

El conductor deberá dar muestra de su talento en la cocina junto a otros participantes como Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alejandra Ávalos, Alán Ibarra, Nadia López, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Francisco Gattorno, Macky González, Ricardo Peralta y Arturo López Gavito.

"Me emocioné porque es un reality en el que todos alguna vez, cuando le veíamos en nuestra casa, nos vislumbrábamos ahí (…) Es un reality en el que siempre se ve una armonía entre los concursantes, no se ve el pleito y el drama. Me gusta que hay una cordialidad en el set", dijo antes de su llegada al reality show.

Tras despedirse de “Venga la Alegría” hace más de ocho años Mauricio Mancera ha sido parte de importantes programas como “Hoy” donde compartió créditos con Andrea Legarreta y Galilea Montijo a quienes dijo adiós en 2019 en medio de rumores de su regreso a TV Azteca.

Además de ser conductor también ha destacado como actor de teatro con la puesta en escena “Animales de compañía” y como locutor de radio, aunque su pasión se encuentra ante las cámaras y también fue parte de “Miembros al aire” junto a Raúl “El Negro” Araiza y José Eduardo Derbez.

Su reciente aparición en el matutino con Sergio Sepúlveda causó gran alboroto en redes sociales, donde sus fans aplaudieron la posibilidad de su regreso. Aunque las burlas entre sus excompañeros no faltaron y fue cuestionado sobre si prefería a “la competencia” o deseaba quedarse con ellos.

“Sí, ya ves que uno se encariña con los lugares de trabajo pero sobre todo a nivel personal, pues yo me encariño con las personas, entonces pude haber dejado de venir aquí ocho años pero ya ven que nosotros nos seguimos viendo”, dijo Mancera en su visita al matutino.

Ahora es parte de “MasterChef Celebrity” donde ya acapara la atención de los fans debido a las burlas que hace sobre los conflictos y trágicos momentos de sus compañeros, tal y como sucedió con la pelea entre Arturo López Gavito y el actor Julio Camejo durante el estreno.

