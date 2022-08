2 años sin "El Loco Valdés": Así fue el romance con Verónica Castro y la broma que lo expulsó de la TV

Manuel El Loco Valdés fue uno de los comediantes más queridos de México, al igual que sus otros hermanos famosos: Germán Valdés Tin Tan, Ramón Valdés Don Ramón y Antonio El Ratón Valdés. El icónico actor destacó por su inigualable personalidad y sentido del humor.

El histrión tuvo muchos amoríos durante su vida, siendo el más mediático el que sostuvo con la actriz Verónica Castro. Con motivo de su segundo aniversario luctuoso este 28 de agosto, recordamos su romance con la también presentadora de televisión, además de la broma que lo expulsó de la televisión.

El Loco le llevaba 21 años de diferencia a La Vero (Foto: Archvo)

Su romance con Verónica Castro

Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, nombre real del humorista, nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez (Chihuahua). Comenzó su trayectoria artística en la Época de Oro del Cine Mexicano, con papeles sin acreditar en películas protagonizadas por su hermano Tin Tan.

El Loco Valdés desempeñó papeles de extra y demostró su talento como bailarín en cintas como Músico, poeta y loco (1948), Calabacitas tiernas (1949), El rey del barrio (1950), ¡Ay amor... cómo me has puesto! (1951), Me traes de un ala (1953) y Lo que le pasó a Sansón (1955).

Su humor irreverente y sus cejas pobladas le dieron la oportunidad de su vida al participar en los programas de televisión Variedades de medio día, en el que participó de 1955 a 1957 y Ensalada de locos, de 1970 a 1973.

En ese inter, el famoso comediante destacó en el programa Operación Ja Ja, en el que una joven Verónica Castro, de apenas 14 años de edad, dio sus primeros pasos en Televisa. Al compartir escena en esa producción, la pequeña quedó perdidamente enamorada del actor, así lo reveló ella en una entrevista el 28 de agosto de 2020, fecha en la que El Loco murió.

"Me enamoré desde los 14 años, cuando entré a trabajar en Televisa. Desde el 66, en Operación Ja Ja. Yo sí quedé como sonsa, me quedaba viéndolo y la baba se me caía", dijo la presentadora de televisión en una charla con Ventaneando.

Manuel El Loco Valdés y Verónica Castro comenzaron una efímera y tórrida relación en 1970, cuando se fueron de gira teatral con la mencionada Ensalada de locos. Ella tenía 18 años y él 39, es decir, 21 años de diferencia. Fruto de ese breve amorío, en 1974 nació el cantante Cristian Castro.

Sin embargo, ella optó por alejarse de el humorista, pues éste estaba casado. "Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más, y Cristian iba a ser el hijo número 13 que tendría", dijo La Vero durante una entrevista.

La realidad es que, a lo largo de su vida, Manuel El Loco Valdés tuvo 12 hijos con cinco mujeres distintas y nunca negó su fama de mujeriego.

El Loco conquistó a la joven y guapa Verónica Castro (Foto: Archivo)

La broma que expulsó a El Loco Valdés de la TV

Otro de los hechos más recordados en su carrera se dio en el propio programa del actor y comediante: El show del Loco Valdés, estrenado en 1972. De acuerdo con el libro Tragicomedia mexicana 1: La vida en México de 1940 a 1970 (1990), obra del escritor José Agustín, la producción televisiva fue censurada y posteriormente cancelada en 1974.

¿La razón? Durante un sketch de comedia, Manuel El Loco Valdés decidió hacer un chiste sobre el expresidente de México Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas. En el corto, el comediante se refirió al mandatario como Bomberito Juárez y a su esposa Margarita Maza como Manguerita Maza.

Esa broma, aunque pudiera parecer inocente, no fue del agrado del entonces gobierno de Luis Echeverría Álvarez, por lo que tras una llamada de atención por parte de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de México, el programa salió del aire.

Manuel El Loco Valdés murió el 28 de agosto de 2020 a los 89 años de edad, debido a dos tipos de cáncer: cerebral y de páncreas.

