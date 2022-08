Romina Poza modela su figura con minifalda de más de 19 mil pesos y supera el estilo de Mayrín Villanueva

Romina Poza se sigue colocando como un referente de moda para las jóvenes, esta vez, la hija de Mayrín Villanueva sorprendió a sus admiradores de redes sociales al mostrar una serie de fotos en donde se dejó ver con una minifalda de más de 19 mil pesos, pues la pieza pertenece a una marca de lujo, quien la eligió para que luciera esta prenda corta con la que destacó su figura y superó el estilo de su mamá.

La hija de la actriz de "Vecinos" y Jorge Poza destacó como influencer y en el mundo del modelaje, pues muchas marcas la buscaron para que fuera su imagen, sin embargo, recientemente reveló que, aunque por muchos años se negó, por fin decidió seguir los pasos de sus padres y comenzó en la actuación, algo que lo tiene alejada de su familia, pues actualmente está viviendo en España.

Romina Poza se luce con minifalda Foto: IG @rominapozav

Romina Poza modela minifalda de más de 19 mil pesos

No obstante, esto no ha sido pretexto para que la joven de 21 años siga siendo un referente de estilo para las mujeres jóvenes, pues en sus cuantas como Instagram, en donde tiene 231 mil fanáticos, aún comparte algunos looks, como el que enseñó hace unos días en el que se lució con una lujosa minifalda, que combinó con una camisa blanca, atuendo con el que encendió la red y se robó las miradas.

En las imágenes que la hija de Mayrín Villanueva compartió se le puede ver modelando desde las calles de una ciudad española. Con elegancia y porte, Romina presumió su esbelta figura en una falda de cuadrados en colores rojos y azules. La joven le dio un toque sensual al desabrochar la camisa blanca oversize que vestía, dejando ver que no portaba nada abajo, un estilo que es muy popular entre las famosas; asimismo completó el look con unas gafas de sol.

En la publicación, la modelo sólo etiquetó a Gucci, lo que revelaba que estaba trabajando junto a la empresa. De acuerdo a la página oficial, la minifalda en colores tono rojos y azules tiene un costo de 980 euros, lo que serían aproximadamente más de 19 mil 500 pesos mexicanos, además, los lentes del sol también eran de esta marca, por lo que tienen un valor de 9 mil 120 pesos.

La falda es de la marca Gucci Foto: IG @rominapozav

De esta forma, Romina Poza comprueba que poco a poco está superando el estilo de su mamá Mayrín Villanueva, de quien muchos aseguran heredó la belleza, pues cada vez se hace de su propia forma de vestir. Asimismo, con las imágenes demostró que no dejará su pasión por la moda ya que aún trabajará con las marcas de lujo y lucirá lo que está en tendencia.

En estos momentos, Romina se encuentra en España debido a que está un proyecto importante en el que regresará a la actuación después de estar en la película "Reviviendo la Navidad", la cual será protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras. Aunque no ha dado detalles de qué se trata esta nueva producción, se sabe que estará junto a Bárbara López, Renata Ybarra y Karena Flores.

SIGUE LEYENDO:

Romina Poza: 5 FOTOS en las que superó la belleza de su mamá Mayrín Villanueva