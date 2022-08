Belinda se compara con villana de Dragon Ball Z; éste es el parecido

Belinda causó sorpresa entre sus más de 15.5 millones de seguidores de Instagram, después de compararse con un personaje de Dragon Ball Z, sin embargo, no fue cualquiera sino una de las villanas más polémicas dentro de la saga. Los fanáticos de la artistas se preguntan por qué eligió ese papel, mientras que otros están de acuerdo debido al parecido.

Los seguidores desde hace varios años de la cantante de "Bella traición" saben que es fanática del anime, pues varias veces a mostrado su fanatismo hacia estas producciones en redes sociales. La intérprete, que acaba de cumplir 33 años de edad, es admiradora de "Death Note", "One Piece", "Sailor Moon", "Pokémon" y, por supuesto, "Dragon Ball", el cual es muy popular entre muchos miembros de su generación.

Belinda se compara con villana de Dragon Ball Z

Este viernes, la protagonista de "Bienvenidos a Edén" se unió a una dinámica en Instagram en la que se pide poner una foto del usuario y tres personajes "que tengan su energía". Para sorpresa de muchos, la actriz eligió al Androide Número 18, personaje de Dragon Ball Z, que aparece en la saga de Cell, junto a su hermano el Androide Número 17. En un principio, la mujer es una de las villanas de la historia.

Belinda se compara con la Androide Número 18 FOTO: Especial

La conocida simplemente como 18 fue creada por el doctor de la Red Ribbon, Gero, con el objetivo de obedecer sus ordenes, sin embargo, ella y su hermano lo matan y buscan eliminar a Goku, solo por simple capricho. Durante la historia, se ve envuelta en varias situaciones que la hacen empezar a modificar su personalidad, y termina siendo más noble y sensible gracias al cariño de Krillin, con el que finalmente se casa.

Tras casarse con uno de los "Guerreros Z", Número 18 comienza a actuar como una humana fanática de la moda, que le gusta el dinero, además de demostrar que es codiciosa y avariciosa. Sin embargo, no se pierde su niña interior, pues es curiosa e infantil a veces.

Numero 18 es un personaje de Dragon Ball Foto: Especial

Aunque Belinda no explicó por qué eligió a Número 18, muchos indican que tal vez es por su parecido, pues ambas son rubias y con ojos de color claro, además la cantante también llega a ser ruda como el personaje. Este no fue el único personaje que mostró, pues también estaba Sunny Starscout de "My Little Pony", y Poppy de "Trolls", a la cual le dio su voz en las dos películas de esta saga.

Asimismo, Belinda compartió una imagen de su última sesión de fotos para la revista Skin, en donde dejó a todos con la boca abierta con su drástico cambio de look, pues cambió su color de cabello por un tono rosa y un corte pixie, además, posó con atuendos y un maquillaje innovadores que la hicieron destacar su belleza.

