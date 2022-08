Belinda impacta en portada de revista con atrevido look y drástico cambio de imagen

Luego de dar mucho de qué hablar por su lujosa celebración de cumpleaños, Belinda demuestra que sigue muy enfocada en su trabajo, y así lo dejó ver en sus redes sociales, en donde compartió la portada de revista que hizo con Badhombre Skin, con la que causó impacto con un atrevido look y drástico cambio de imagen.

La actriz y cantante, que cumplió 33 años el pasado 15 de agosto, "llega a BADHOMBRE Skin como una ola creciente de éxito y con ganas de llegar a muchas partes con su talento", explican en la publicación para la que también dio una entrevista en la que habló sobre sus proyectos, su música y su faceta en la televisión.

Belinda conquista en portada de revista. Foto: IG @badhombreskin

Belinda conquista con atrevido look

En su cuenta oficial de Instagram, Belinda también habló sobre su colaboración con la conocida editorial, y para acompañar las imágenes que compartió con sus millones de fanáticos escribió: "Definitivamente de mis revistas favoritas!! gracias a todo el equipo por esta fantasía".

Por su parte, la revista tambi´'en publicó las imágenes en sus plataformas digitales, mismas que acompañó con la frase "A RISING TIDE. (una marea creciente) Una musa de otro planeta: @belindapop en #BADHOMBRESkin ?? La editorial completa ya está disponible".

En las primeras fotos se ve a Beli, como es conocida en el ambiente artístico, luciendo un atrevido look negro de transparencias, un enterizo que combina el estilo sensual y rockero, imágenes en las que la actriz y cantante también muestra su melena con un moderno corte shaggy, despeinado y con flequillo.

Beli sorprende con sus atuendos atrevidos. Foto: Badhombreskin

Impacta con drástico cambio de imagen

Pero Belinda no sólo causó impacto entre sus fans en Instagram, que ya suman 15.5 millones, por sus looks atrevidos y modernos, también por mostrarse con un drástico cambio de imagen, pues aunque ha aparecido en las editoriales con todo tipo de melenas, en esta ocasión sorprendió con su cabello muy corto en color rosa.

"La vida es color de rosa @belindapop en nuestra nueva portada de #BADHOMBRESkin usando @sundaeby.momiji de @momijibeauty", escribió la revista en sus redes sociales para acompañar un pare de fotos en las que se puede ver a la cantante presumiendo su melenita.

La cantante se lució con una pequeña melena rosa. Foto: IG @badhombreskin

La intérprete de temas como "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad", confirmó que no teme a probar con todo tipo de estilos, y que cuando se trata de destacar en las revistas se arriesga con lo más in de las tendencias, como lo dejó ver también con otros atrevidos looks.

En la entrevista, Belinda también habló acerca de su estilo para trabajar en sus canciones y sus álbumes, aunque en esta ocasión no mencionó nada acerca de su pasado amoroso, como su relación con el cantante sonorense Christian Nodal, con quien terminó su relación hace unos meses en medio de la polémica.

La también actriz presumió los mejores looks. Foto: Badhombreskin

SIGUE LEYENDO:

Desde Disney World, Belinda presume su lujosa celebración de cumpleaños

Belinda obliga a su mamá a subirse a un juego mecánico y todo sale mal: “eres una cab...”