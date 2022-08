A Alex Fernández le cuestan trabajo las redes sociales: "No es mi personalidad"

Alex Fernández pertenece a una dinastía importante en la música mexicana y pese a que creció cerca de los escenario y las cámaras, le gusta ser reservado con su vida, por eso le cuesta trabajo entrar a las redes sociales y compartir su día a día como lo hacen otras personas, sin embargo, sabe que con música de calidad logrará conquistar a las nuevas generaciones con su nuevo disco.

“El primer álbum fue tan tradicional que nos faltó llegar a los jóvenes, pero este álbum ya es más fresco, juvenil y estamos entrando a este mercado, aunque es difícil porque actualmente es muy competido, todos los días hay temas nuevos y a veces hasta me preguntó quiénes son y la respuesta siempre es que son las nuevas tendencias”, contó.

Lamentó que por las plataformas ahora todo sea tan volátil: “Me han regañado cien mil veces por no estar en TikTok posteando que estoy haciendo del baño o tomando mi jugo de naranja, pero no es mi personalidad. A mí me gusta compartir las cosas que son importantes, como los momentos especiales en familia".

El nuevo álbum lleva por nombre “Buscando el olvido”, donde mezcla la nostalgia de la música de su abuelo Vicente Fernández, con lo experimental de su papá “El Potrillo”, logrando un estilo más jovial sin perder la esencia del mariachi, que es el legado familiar que quiere mantener.

“Es un poco difícil distinguir mi estilo del de mi padre, porque él ha hecho todo, pop, boleros, mezclas y más, entonces a dónde me quiera mover será algo que mi papá ya haya hecho... Hasta con los looks, lo hemos visto con el cabello largo, corto y más; por eso me deje la barba de candado y ahora el bigote, pero me gustaría ir jugando con cada disco, no sé”, señaló.

DEFENDIÓ A “EL POTRILLO”

Sobre las críticas que recibió Alejandro Fernández al posar con el cabello blanco y una camisa floreada, Alex señaló que están acostumbrados a todo tipo de comentarios y lo que buscan siempre es cambiar, dar una refrescada a todo, por eso hasta el mismo busca nuevos estilos.

DATOS

Le gusta cantar covers por eso en este material incluyó “El privilegio de amar” de Mijares.

También hay una nueva versión de “Te amo”, de Franco de Vita.

El disco lo trabajó con el compositor y productor Edén Muñoz.

El 3 de noviembre ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

NÚMEROS

15 de septiembre estará en Las Vegas acompañando a Alejandro Fernández.

2018 fue cuando impulsado por Vicente Fernández entró a la música.

