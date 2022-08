Super Junior: Donghae regresa a los dramas coreanos después de 8 años

Super Junior es una de las leyendas K-Pop más importantes de la cultura coreana. Con casi 20 años de carrera, el grupo es un referente actual de este fenómeno. Donghae, de 35 años, será uno de los integrantes que estrenará nuevo proyecto, el idol regresará a los doramas después de 8 años.

Siendo uno de los pioneros del K-pop, el grupo se formó para ser una boy band, conductores de ceremonias, actores, locutores de radio, directores de conciertos y videos, solistas, además de actores. Además, cuenta con los mejores vocalistas de Corea. Este 2022, Super Junior lanzará la segunda parte de su álbum The Road : Keep on Going, además de realizar su gira mundial.

Donghae también se prepara para sus actividades en solitario, actualmente tiene su show de radio junto a su compañero Eunhyuk y realiza cápsulas de viaje para el reality "Super Trip". El cantante también fue anunciado como el protagonista de un nuevo dorama coreano.

Donghae de Super Junior protagonizará un nuevo dorama

A través de los medios coreanos, se reveló que Lee Donghae de Super Junior volverá a la actuación después de 8 años de ausencia. El idol trabajó en varios doramas durante la primera década de su carrera, siendo el último de ellos en 2014 con la serie médica "God Quiz".

Ahora, protagonizará "Oh! Youngshim”, un dorama de comedia romántica que sigue la vida de un hombre con apariencia de nerd, que ama lealmente a su novia, aunque es tratado fríamente por esta, además de que se burlan de él por tartamudear. Sin embargo, todo cambia cuando su pareja descubre que otra chica podría estar con él.

El drama de Donghae de Super Junior se estrenará en 2024, pero actualmente comenzó las grabaciones. El idol le pidió a sus fans que lo alentarán y le dieran su apoyo. Este será su primer proyecto después de muchos años, ya que una película de terror que filmó durante la pandemia se canceló y no fue lanzada.

