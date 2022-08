Las artísticas fotografías de Úrsula Corberó que desafían las restricciones de Instagram

Úrsula Corberó se encuentra disfrutando del verano junto a su pareja, el actor argentino “Chino” Darín, en una casa blanca ubicada en una zona tranquila. La actriz que dio vida al personaje de “Tokyo” en La Casa de Papel” compartió varias historias de Instagram donde se muestra muy relajada disfrutando del mar junto a su novio.

Úrsula viene de disfrutar de unas merecidas vacaciones en las playas de Ibiza. La actriz que cumplió 33 años este pasado 11 de agosto disfrutó de la Isla Pitiusa junto a amigos. Esta no es la primera vez que la artista ibérica elige este destino para distenderse del trabajo.

Este pasado domingo, Úrsula Corberó volvió a demostrar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La modelo compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La oriunda de Ciudad de México posó con un ajustado traje de baño de color rojo. La artista complementó su look con su cabello suelto, un delicado make up y una mirada desafiante ante la cámara.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram Úrsula Corberó

“Toy saladita” fue el corto y sencillo texto que escogió Corberó de pie de foto para su mencionado y veraniego post en la popular red de la camarita.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram Úrsula Corberó

Esta mencionada publicación de la pareja de “Chino” Darín cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los dos millones seiscientos veintinueve mil corazones en tan solo horas. “Me recuerda al capítulo en el q pillan a Rio. Por favor, no te vayas de fiesta”, “Ursuuu, que linda Happy late birthday queen. I hope you had an amazing time and enjoy your vacation” y “Estoy enamorado hasta las trancas” fueron algunos de los mensajes que recibió la morocha.