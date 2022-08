Marisol González se confirma como reina de belleza en minifalda y botas altas

Marisol González vuelve a confirmar que es una de las exreinas de belleza más hermosas y con mejor estilo para vestir. En su cuenta oficial de Instagram, la ahora modelo y conductora compartió una serie de fotografías en las que se lució con una minifalda y botas altas, look con el que robó suspiros.

La originaria de Torreón, Coahuila, se coronó como la ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2002, y desde sus primeras apariciones en televisión se ha caracterizado por lucir prendas que la hacen ver a la moda y sofisticada, convirtiéndose en una de las famosas más chic de las redes.

Marisol González se luce en entallado vestido rosa

González compartió en la plataforma de Meta, una serie de imágenes en las que se lució con un look blanco y negro con el que derrochó estilo, al combinar una minifalda negra con apliques de plumas en la parte baja, una camisa blanca y botas arriba de las rodillas.

Se confirma como reina de belleza y estilo. Foto: IG @marisolglzc

"Mi cara de viernes. Feliz y agradecida!! No cabe duda que cuando cambias el chip a pensamientos positivos todo fluye de una manera distinta. Empieza el día con buenas intenciones y prepárate para tener una buena actitud. Lo importante no es lo que te pasa si no cómo respondes a ello. Sonríe… es terapia gratis", escribió para acompañar las instantáneas.

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.5 millones de fans, González se lució con un look de impacto, al combinar piezas con diversas texturas, y demostrar que una camisa blanca puede verse increíble para lograr un outfit casual y sofisticado al mismo tiempo.

La modelo de OnlyFans, Yanet García, y las conductoras Cynthia Urias, Mayte Carranco y Kristal Silva, son sólo algunas de sus compañeras del medio que no pudieron dejar de reaccionar a las imágenes que Marisol compartió y en las que se confirma como reina de belleza.

Marisol derrocha estilo con su look de minifalda. Foto: IG @marisolglzc

Marisol estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana Laguna, y después de participar en el concurso de belleza, decidió cursar la carrera de actuación. En el 2005 realizó su debut como en la telenovela "Contra viento y marea", más tarde participó en "Vecinos" (2007) y "RBD: La Familia" (2007).

González, que también ha sido conductora del equipo de Televisa Deportes, es una de las artistas más populares y queridas de la televisión mexicana, y en cada uno de sus proyectos impone con su estilo, como lo hace con los vestidos, faldas y looks deportivos que deja ver también en redes sociales.

La exreina de belleza presume cuerpazo en extravagante look. Foto: IG @marisolglzc

