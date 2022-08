Kristal Silva enamora la red con blusa de estilo lencero

Kristal Silva se ha colocado como un referente de moda, ya que en Venga la Alegría (VLA) siempre presume los looks en tendencia y las mejores combinaciones, como por ejemplo este viernes, cuando se lució con blusa de estilo lencero, con la que enamoró a los televidentes y a los usuarios de redes sociales, pues la conductora replicó su outfit en sus cuentas oficiales, en donde recibió miles de "likes".

La originaria de Tamaulipas es una de las presentadoras más bellas y con mejor estilo de la pantalla chica, y así lo demuestra cada mañana en el matutino de Tv Azteca, desde donde presume los mejores looks con los que destaca su esbelta figura. La conductora tiene conocimientos de moda, ya que fue representante de México en Miss Universo, debido a esto en cada atuendo deja ver su formación sobre esta industria.

Kristal Silva conquista con blusa de estilo lencero

Con tan sólo un emoji de estrellas, Silva, de 30 años, compartió en su cuenta de Instagram el conjunto que lució durante su participación en VLA. La ex reina de belleza conquistó a sus más de 1.7 millones de seguidores al vestir una blusa de estilo lencero en tono dorado que combinó con un pantalón negro, el cual hizo el match perfecto y le dio un estilo más formal al look.

Kristal Silva se luce con blusa de estilo lencero Foto: IG @kristalsilva_

Las prendas de tela satín que asemejan a una bata de lencería o pijama son tendencia esta primavera-verano y están siendo muy utilizadas por las celebridades, por ejemplo, hace unos días su compañera Laura G se dejó ver con un mini vestido de este material; por lo que ahora Kristal decidió presentar una combinación diferente de cómo lucir este tipo de piezas, la cual sirvió de inspiración para sus fanáticas.

Como era de esperarse, la conductora y ex reina de belleza cautivó a sus admiradores, quienes no dejaron pasar la oportunidad de llenarla de halagadoras palabras como "Muy wooooow", "Que belleza de mujer!", "Simplemente espectacular", "Hermosa" y "Bonita fotografía. Siempre Bella"; además la publicación ya alcanzó los 42 mil 500 "me gusta".

Después de participar en Miss Universo 2016 representando a México, competencia en la que demostró su talento, Kristal Silva llamó la atención de los productores de televisión, por lo que se unió a Venga la Alegría, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana.

La conducta se luce con su look Foto: IG @kristalsilva_

Además de su trabajo en la pantalla chica, también ha sido modelo y recientemente incursionó en la música con el tema "Como lo hice yo", un dueto con Pablo Monsar, en el que dejó en evidencia que tiene una prodigiosa voz, por lo que sus fans esperan que siga lanzando más éxitos.

