Cazzu: El atractivo tatuaje que va a poner de buenas a los seguidores de las animaciones japonesas

La denominada "reina de trap" es una conocida fanática de llevar arte en el cuerpo, los tatuajes son la máxima expresión de ello y no hay oportunidad que pierda en sus fotos de redes sociales para demostrarlo. Con los trazos que tiene hace un homenaje a sus gustos e intereses y justamente es la animación japonesa uno de los más sobresalientes.

Es de tal modo que Cazzu lleva orgullosa en su brazo derecho la imagen de Shun el caballero de Andromeda, de la exitosa serie Saint Seiya o "Caballeros del Zodiaco" como la conocimos en México. Dicho personaje de destaca por su personalidad frágil y tener por filosofía la paz, además de ser hermano de Ikki, a quien muchos consideran al caballero de bronce más poderoso, él lleva como emblema al Ave Fénix.

En el manga, creado por Masami Kurumada, Shun tenía el cabello castaño, sin embargo en la serie animada le fue colocada una melena verde que contrastaba con el rosa brillante de su armadura. En un ranking hecho en 2005 por la televisora privada TV Asahi en Japón, la historia de los héroes adolescentes que salvaron a Atena en múltiples ocasiones, se halla entre los 100 mejores mangas de la historia.

Cazzu presume su tatuaje del caballero de Andrómeda. Foto IG @cazzu

Cazzu: "La reina del trap"

Recientemente la cantante y compositora estrenó la canción "De pari" en colaboración con Mora, además que promueve su gira mundial "Nena Trampa" que se desprende de su material discográfico del mismo nombre, en al tour visitará países como Uruguay, Brasil, Canadá y México, en tierras aztecas dará dos presentaciones una en la Ciudad de México y otra en Monterrey, serán los próximos 26 de noviembre y primero de diciembre respectivamente, el marco: el Coca Cola Flow Fest.

Los titulares de los diversos medios mexicanos han usado el nombre de Julieta Cazzuchelli luego de que se viralizaran unas imágenes en las que se le ve de la mano del polémico Christian Nodal, unos meses después de que él terminara una relación con la española Belinda. Diversos comentarios de crítica y comparación han salido a la luz, no obstante la intérprete de "Jefa" no ha dado réplica y sigue concentrada en su música y los proyectos que la han convertido en una de las mejores exponentes de su género, no sólo en su natal Argentina, sino en América Latina.

