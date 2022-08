Yaron Varsano: él es el esposo de Gal Gadot y padre de sus hermosos hijos: FOTOS

Gal Gadot se ha consolidado como una de las actrices más influyentes en el mundo del cine a nivel internacional, esto principalmente desde que se convirtió en la actriz que interpreta a la mujer maravilla. Recordemos que fue en el 2016 que la actriz israelí se posicionó en el foco internacional luego de una breve aparición como la mujer maravilla en “Batman VS Superman” y más tarde le dieron el protagonismo en "Wonder Woman", consolidando así su fama como una de las Superheroinas más destacadas en la historia.

Vale la pena recordar que su carrera comenzó en los certámenes de belleza y cuando tenía 18 años Gal Gadot ganó el título de Miss Israel en 2004 y concurso en el famoso certamen Miss Universo ese mismo año, sin embargo, no entró al top de finalistas.

Gal Gadot es reconocida a nivel mundial por su personaje de la Mujer Maravilla. Foto: Especial

Sobre la vida privada de Gal Gadot

Bajo este panorama resulta sencillo comprender que la belleza de la actriz israelí es un reconocido complemento a su talento, por lo que la actriz cuenta con millones de fans a través de sus redes sociales, con los que en ocasiones comparte detalles íntimos de su día a día. Entorno a su vida privada muy pocos saben y lejos de los reflectores, Gal Gadot intenta llevar una vida normal al lado de su esposo y sus hijos.

El hombre que robó el corazón de Gal Gadot es el empresario Yaron Varsano, con quien Gal lleva 16 años de matrimonio. Son padres de tres pequeños y se han consolidado como una de las parejas de Hollywood más estables, generando así una historia de amor envidiable.

La historia de amor entre Gal Gadot y Yaron Varsano

Ambos se conocieron en 2006 durante un retiro espiritual en un desierto, ella tenía 21 años y el empresario 31, su historia de amor avanzó rápido debido a que ambos sabían lo que querían y en 2007 Yaron le propuso matrimonio a Gal, un año después se casaron En el año 2011 Gal Gadot y Yaron Varsano tuvieron a su primera hija llamada Alma y fue hasta 2017 que decidieron darle una hermanita, más tarde tuvieron a su tercer hijo.

¿Quién es Yaron Varsano?

Yaron Varsano es un empresario y dueño de compañías inmobiliarias en Israel, de acuerdo a lo que Gal Gadot ha expresado de él es un hombre trabajador y divertido; se graduó en la International School Of Amsterdam y en el New York Of Technology, a pesar de sus compromisos laborales suele darse un destacado tiempo para compartir al lado de sus hijas y al lado de su famosa esposa, a quien en diversas ocasiones expresa su amor en redes sociales.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Gal Gadot: este es el nivel de estudios de la actriz