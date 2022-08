Ceci Ponce acepta a su "hije" de 11 años: "estoy preparada para todo"

Después de que Celeste Arroyuelo, primogénita de Ceci Ponce, llamara la atención por su cabello corto y por vestir con ropa más "masculina", la actriz indicó que es su "hije" y habló sobre su relación ahora que tiene 11 años, así como con sus otros hijos León y Lucas, de 7 y 3, respectivamente.

La originaria de Buenos Aires, Argentina, ofreció una entrevista a la revista Tv Notas, en donde además de hablar de sus próximos proyectos laborales, también se sinceró sobre la relación con sus hijos, sobre todo con Celeste, quien recientemente ha comenzado ha experimentar con su imagen, luciendo una cabellera corta, que, según dijo la propia actriz, hace que la confundan con un niño.

"Cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’, y le pregunto a Celeste: ‘¿Qué les digo?’, ella me ve como diciéndome: ‘No les digas nada, no tienen que saber’, pero yo le respondo: ‘¿Pero no te molesta que te confundan con un niño?’, y me contesta que no", indicó la actriz en la conversación.

Ceci Ponce habla de los gustos de Celeste

La actriz de "La piloto" destacó que Celeste se cortó el cabello desde que le tocó hacer un comercial para Netflix en donde hizo un personaje como el de la protagonista de la serie "Stranger things". Señaló que a partir de entonces le gustó su cabellera de ese tamaño. Asimismo, explicó que no a la joven no gustan los vestidos, por lo que prefiere ropa que se considera para niños, aunque apuntó que ella piensa que las prendas no tiene género.

"Le gusta vestirse como niño. Primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando había un evento, le dije: ‘No puedes ir en pants’, y me dijo: ‘No me voy a poner vestido’, a lo que le contesté: ‘No te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido’, y me respondió: ‘Quiero traje, saco y corbata’, y yo le contesté: ‘Perfecto’, fui, se lo compré y estuvo muy bien", recordó para la revista de espectáculos.

Ponce, de 40 años, relató que cuando era niña también la confundían con un varón, puesto que se vestía como " tomboy", por lo que su madre le decía que usara ropa más femenina, sin embargo, era un estilo que a ella casi no le gusta, por eso conoce por lo que está pasando su "hije".

Asimismo, indicó que muchas personas en redes sociales la han cuestionado sobre la orientación sexual de Celeste, sin embargo, aclaró que la desconoce, pues es una infante y su expresión al vestir no tiene relación con sus gustos. "Eso me preguntaban, que si era gay o no, y yo decía: ‘No sé, creo que no’, pero realmente no lo sé y no creo que la identidad sexual de alguien esté directamente relacionada con el pelo corto; ya nos sorprenderá en unos años o no, no tengo ni idea", destacó.

"Ella me puede hablar tanto de que le gusta un niño, como que le gusta una niña, y yo la verdad escucho; no sexualizo porque yo convivo con ella y no la veo ahí todavía, tiene apenas 11 años, no la veo como dándole un contexto sexual a las cosas, más bien es de compañerismo, amistad", aclaró Ceci Ponce.

