Revelan FOTOS de Angelina Jolie dirigiendo a Salma Hayek y Demián Bichir en "Without Blood"

Angelina Jolie trabaja enfocada en la dirección de su nueva película "Without Blood”, misma que cuenta con su amiga Salma Hayek como protagonista y haciendo par con otro mexicano exitoso, Demián Bichir. Basada en la novela del escritor italiano Alessandro Baricco, el filme muestra una historia llena de venganza, guerra, violencia, dolor y trauma, características muy humanas que se describen al calce en el libro que Jolie luchará por plasmar fielmente en la pantalla grande.

Con un estreno previsto para 2023 o quizá hasta 2024, la cinta está siendo filmada en el sur de Italia. Para Angelina Jolie su quinta película tras la cámara, luego de haber realizado Unbroken, First They Killed My Father, In the Land of Blood and Honey y By the Sea.

Ante esto, hoy se dieron a conocer las primeras imágenes de la filmación. En éstas, se puede ver el trabajo de Jolie con Hayek, así como otros momentos en el set de filmación. A su vez, se admira a una Angelina atenta detrás de la cámara en una faceta que ella disfruta tanto o más que actuar.

¿De qué trata la obra "Without Blood" de Alessandro Baricco"?

La película buscará mostrar con fidelidad la obra de Baricco. En esta se presenta a Manuel Roca, quien vive con sus dos hijos en el campo, en una antigua finca apartada. Un día, un viejo Mercedes con cuatro hombres se detuvo en el camino polvoriento que conducía a la casa. Como si hubiera estado esperando ese momento, Manuel Roca no dudó en llamar a los niños.

Algo terrible e indescriptible está a punto de suceder. Lo que cambiará irrevocablemente la vida de todos, especialmente la de Nina. "Without Blood" es una historia dinámica y sugerente que se adentra en el alma humana.

Salma Hayek y Demián Bichir a la cabeza

Dos de los actores mexicanos más exitosos en la Meca del cine, se reúnen en este filme para mostrar que el talento latino está más vivo que nunca. Con Salma Hayek, su gran amiga dentro del proyecto, la presencia de Demián Bichir supone también una fuerza especial para un personaje que así lo exige, para dar rostro a un hombre que padecerá los sinsabores de la vida.

“Ser dirigida por @AngelinaJolie es un sueño hecho realidad. Soy fan de su trabajo como cineasta desde hace muchos años. ¡Y como si fuera poco también tengo la suerte de trabajar con dos grandes amigos, Angelina y @demianbichiroficial!” comentó Salma en Instagram en su momento.

SIGUE LEYENDO

Salma Hayek demuestra cómo lucir perfecta en bikini negro a los 50 años