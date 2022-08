Maya Nazor: 5 fotos de la novia de Santa Fe Klan que muestran que es la mamá más bella

La influncer Maya Nazor ha sorprendido a sus millones de seguidores debido a que a pocos meses del nacimiento de Luka, su hijo con Santa Fe Klan, ya recuperó su curvilínea figura. Debido a esto, muchos de sus fanáticos han asegurado que es la mamá más bella de las redes sociales y de mundo del entretenimiento.

Maya y Ángel Quezada, nombre del cantante de "Así soy", anunciaron que se convirtieron en padres de Luka en el mes de junio. Desde ese momento han dejado ver algunas fotos de su hijo, sin embargo, la que ha llamado la atención es la joven de 23 años, pues en sus redes sociales, como Instagram, ha comenzado a compartir fotos luciendo looks en los que modela su figura y demuestra que luce igual que antes del embarazo.

Maya Nazor se convirtió en mamá hace dos meses Foto: IG @nazormaya

5 fotos de la novia de Santa Fe Klan

Desde que se dio a conocer su relación con el rapero hace un año, la también modelo llamó la atención por su belleza, por lo que desde ese momento su popularidad creció en sus cuentas oficiales, por ejemplo, en Instagram ya suma 3.7 millones de seguidores, mientras que en TikTok tiene 5.5 millones de admiradores, cifra que cada día va en aumento.

Maya se caracterizó por tener una silueta de reloj de arena, la cual ha mostrado no perdió después del embarazo de su bebé con Santa Fe Klan, pues en la plataforma de Meta ha compartido fotos en las que se deja ver con looks muy reveladores, como bikinis en los que exhibe su curvilínea figura. Aunque para muchas mujeres es muy difícil volver a verse como estaban antes de la gestación, pues depende para cada tipo de cuerpo, para la influencer no ha representado un reto.

La influencer muestra que recuperó su figura Foto: IG @nazormaya

La novia del cantante ha compartido algunos secretos para recuperar su figura, pues en sus plataformas mostró que también se ha ayudado de fajas modeladoras para poder regresar a lucir como antes. Asimismo, ha revelado que le hicieron una cesárea, sin embargo, la marca es muy pequeña y está bien escondida en su pelvis para que no se note cuando modela sus atuendos.

A pesar de que ya es madre, Maya Nazor no ha dejado de mostrar looks atrevidos, como vestidos ajustados y pantalones de talle alto con los que modela su figura. Con sus outfits, la influencer se ha convertido en un ejemplo, sobre todo para las mamás jóvenes que como ella no quieren dejar de verse sensuales y cautivadoras.

Sigue conquistando con sus vestidos entallados Foto: IG @nazormaya

Se luce con sus atuendos en redes Foto: IG @nazormaya

Demuestra que sigue siendo atrevida Foto: IG @nazormaya

