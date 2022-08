Dr. Simi toma el escenario de Rosalía y otros artistas y se viraliza en TikTok

Desde que en el Festival Corona Capital, en 2021, un peluche del Dr. Simi llegó a las manos de la cantante noruega Aurora, y se volvió tendencia el lanzar el personaje en conciertos, se ha vuelto una moda. Esos muñecos ya han tocado el escenario en shows de 5 Seconds of Summer, Rosalía, Lady Gaga, The Killers, My Chemical Romance y Julian Casablancas.

Aunque hace unos días los fans de la banda alemana Rammstein solicitaron en redes que no se aventaran estos peluches en el concierto que ofrecerá en octubre en el Foro Sol, pero en los comentarios aseguran que es una tendencia y no podrán evitarlo.

La acción se ha viralizado, tanto que en la propia cuenta de TikTok que tiene el personaje del Dr. Simi, compartió la aventura que tuvo al estar en los brazos de la cantante española Rosalía, en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional el pasado domingo. La publicación alcanzó más de 350 mil reproducciones.

Por su parte Sarah Bonilla, joven que logró que un integrante de 5 Seconds of Summer tomará el peluche que lanzó al escenario comentó, “lo decidí llevar para crear memorias, no sólo para la banda, también para mí y para quienes me acompañaron”. Su publicación tiene 260 mil reproducciones en su cuenta de TikTok y más de 800 comentarios.

Sarah Bonilla se hizo viral al aventar en el concierto de 5 seconds un peluche ya que lo vio en redes, y asegura que ya compró el muñeco de 120 pesos que llevará a Los Jonas Brothers en 15 días.

“La idea salió porque en el pasado Corona Capital una chica le lanzó un Simi a la cantante Aurora, la cantante lo amó y le encantó que le hayan mandado un peluchito muy extraño, alguien subió el video a redes y se hizo viral.. de ahí muchas personas tomamos la inspiración para darles a los artistas extranjeros (principalmente) un recuerdo de sus conciertos en nuestro país”.

EL INICIO

El joven Juan Montoya Monterrubio fue uno de los que aventó el juguete a la presentación de Aurora y detalló, “ella lo vio y lo recogió, estoy seguro que no tenía idea del contexto, pero lo aceptó con mucho cariño. Fue un momento icónico.

No imaginé que las redes sociales explotarían por ese suceso y mucho menos imaginé que se convertiría en una nueva tradición mexicana para los conciertos. Le debemos mucho a la chica que decidió llevar al Dr. Simi, no sé cómo se le ocurrió que sería un gran regalo, pero si no fuera por ella, nada de esto hubiera pasado”.

OTROS CASOS

El muñeco que fue llevado al show de The Killers cayó junto la bateria.

División Minúscula sentó al peluche junto al vocalista durante su show.

Las ventas del juguete va a la empresa Cinia, que tiene 400 empleados.

También en el concierto de Alemán aventaron un Dr. Simi.

120 pesos cuesta el muñeco.

Por Nayely Ramírez Maya

MAAZ