“No tengo nada, vivo al día”: Carlos Bonavides confiesa que atraviesa por fuertes problemas económicos

Carlos Bonavides causó preocupación hace apenas unas semanas debido a que fue ingresado a un hospital de la Ciudad de México a causa de una fuerte infección provocada por una bacteria, sin embargo, el actor de 81 años sacó fuerzas de flaqueza y logró recuperarse, sin embargo, no todo va muy bien en su vida pues el emblemático “Huicho Domínguez” aseguró que no tiene ahorros, por lo que está obligado a seguir trabajando pese a su avanzada edad y a sus malestares físicos.

Fue durante una entrevista concedida para el portal de TVyNovelas donde el actor de “Hasta que el dinero nos separe” explicó que ya se encuentra completamente recuperado y dijo estar lleno de vida, no obstante, recordó que la bacteria lo hizo pasar seis días completos sumido en el terror debido a que llegó a temer por su vida pues es importante recordar que hace algunos años el actor fue intervenido para retirarle un riñón.

En otro momento de la entrevista, el actor nacido en Veracruz se mostró sumamente agradecido con la ANDA debido a que corrieron con sus gastos de hospitalización y las medicinas, sin embargo, confesó que pese a esto situación económica es sumamente complicada, aunque se mostró optimista pues siempre tiene un plato de comida en la mesa para ofrecerle a su familia.

“Vivo la vida muy modesta, sin lujos y afortunadamente los frijoles no faltan en mi mesa para mí y mi familia. Mi vida es modesta pero tranquila, con la convicción de que tenemos fe”, mencionó Carlos Bonavides, quien también confesó que no tiene ahorros guardados y por ello tiene que seguir trabajando hasta que el cuerpo se lo permita.

“Yo no tengo ahorros, no tengo nada, vivo al día. Tengo mucha fe en las circunstancias de la vida y en el propósito que Dios tiene para mí. A pesar de mi edad, sigo tocando puertas; no sufro de egos, voy pidiendo chamba donde sea”, aseveró el actor.

Para finalizar, Carlos Bonavides dijo que no le teme a la muerte pues considera que es una transición que hay que enfrentar con valor por lo que mencionó cuál es su filosofía de vida: “Hay que disfrutar plenamente la vida y aprovecharla, para tenerla con espíritu de servicio no hay que hacerle mal a nadie, llevar una vida recta, porque, por desgracias, vivimos en una sociedad muy enferma en muchos aspectos”, finalizó el reconocido histrión quien tiene más de cuatro décadas de trayectoria artística.

Actualmente el actor tiene 81 años, se encuentra trabajando en “Como dice el dicho” y en otra producción de teatro en la que participa junto a otros veteranos de la actuación, vive con su esposa Yodi Marcos y con su hijo Tadeo, quien ya está siguiendo sus pasos dentro del ambiente artístico.

