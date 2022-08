Desde Nueva York, Aneliz Aguilar roba miradas y se confirma como la más bella de la Dinastía

Aneliz se confirmó como la más bella de la Dinastía Aguilar luego de compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se dejó ver desde Nueva York y presumiendo un atuendo satinado muy chic con el que robó miradas y dejó ver su gusto por la moda.

La hija del cantante de música ranchera, Pepe Aguilar no siguió los pasos de sus abuelos, padre y hermanos, Ángela y Leonardo, pero desde hace tiempo ha ganado fama en redes como Instagram y TikTok al colocarse como una influencer en temas de moda y estilo de vida.

Aneliz Aguilar presume estilo desde Nueva York

Fue en la plataforma de Meta, donde cuenta con 754 mil seguidores, en la que Aneliz conquistó con su estilo y belleza, pues se lució en un clip con la famosa Estatua de la Libertad en el fondo y vistiendo un look llamativo en el que combinó una blusa verde de satín con leggins negros.

Aneliz conquista Instagram con su belleza y estilo. Foto: IG @aneliz_aguilar

"Great expectations" (Grandes expectativas), escribió la hermana de la cantante Ángela Aguilar para acompañar la publicación que ha recibido decenas de comentarios entre los que se pueden leer halagadores mensajes como: "Preciosa", "Bonita", "Hermosa" y "You look amazing" (Tu atuendo increíble); además de generar más de 10 mil "me gusta".

La joven, que al igual que su hermana menor tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, hace más de un mes cambió de imagen al pasar de castaña a rubia, un look que ha encantado a sus fans, quienes han expresado preferirla con ese tono de cabello.

Hace unos meses, en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Aneliz, de 24 años, dio a conocer que cursó estudios de secundaria en la escuela cristiana Oaks. Además, se sabe que se encuentra preparándose, en California, para trabajar como manager en la industria de la música.

Aneliz Aguilar no se dedica a la música como su padre y hermanos, pero ya se posiciona como una influencer de temas como moda, belleza y estilo de vida, pues a través de sus redes sociales da consejos y tips que la colocan como auténtica fashionista.

MIRA EL VIDEO: