Los Tigres del Norte: Él es “Poncho,” nadie le conoce pero es la mente maestra del éxito de “Los jefes de jefes” | VIDEOS

Los Tigres del Norte son considerados “Los jefes de jefes”, ya cantaron en los cinco continentes, son los primeros en tocar durante el vuelo de un avión de pasajeros y son ídolos no solo en México sino en todo el mundo, pero todos esos logros no hubieran sido posibles sin el trabajo de las personas correctas, una de ellas, aunque no tiene el reconocimiento necesario, es una pieza clave para el triunfo de los cantantes.

Se trata de Alfonso de Alba, conocido como “Poncho”, es mánager de las estrellas de regional mexicano y quien lleva toda la operación y la presidencia de Monterrey Artist Agency y Manager de Los Tigres del Norte

Además, está dentro de la “Fundación Los Tigres del Norte”, de UCLA, en Los Ángeles, cuyo objetivo es la defensa de la herencia mexicana en los Estados Unidos que también son aplaudidos por sus importante labor social y compromiso son la sociedad.

Alfonso de Alba, conocido como “Poncho”. FB/Regresan-Los-Tigres-Del-Norte-En-Su-Triunfal-Gira-Por-Colombia

Otro de los reconocimientos de “Poncho” es que fue uno de los encargados de llevar a Los Tigres del Norte por una gira en Colombia, esta acción no solo la hicieron una vez, sino dos veces y aunque muchas personas no confiaban en que fuera una buena idea, el empresario siempre confía en el talento y el cariño que les tiene la gente intérpretes de “Contrabando y traición”.

Los Tigres del Norte tiene desde 1968 en actividad, no se tiene el dato exacto de cuánto tiempo ha estado con ellos Alfonso de Alba, pero si se sabe que son varias décadas trabajando juntos y logrando lo mejor para los artistas.

Cabe destacar que recientemente Los Tigres del Norte estrenaron “Historias que contar”, una película-documental de Amazon Prime Video en la que hablan sobre su experiencia siendo uno de los mayores referentes de la música mexicana en todo el mundo.