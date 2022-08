Esta es la estrategia de Shakira para dejar el pasado en el olvido

Shakira es una de las cantantes más exitosas de Latinoamérica y que gracias a su talento y a su belleza ha logrado imponerse en el mundo y en el mercado. Sin embargo, desde los últimos meses que atraviesa un duro momento personal y se trata de su separación con Gerard Piqué. La artista colombiana utilizará una estrategia para poder olvidar su pasado.

El presente laboral de Shakira es inmejorable debido a que hace algunos meses atrás lanzó el tema musical llamado ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro, el cual rápidamente superó los 200 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Además, la cantante colombiana volvió a presentar un tema en conjunto con Black Eyed Peas y David Guetta de nombre ‘Don’t you worry’ y es parte del programa de televisión ‘Dancing with my self’.

Shakira como jurado de televisión. Fuente Instagram @shakira

Sin embargo, a principio de año, comenzó a sonar fuerte el rumor de separación entre Shakira y el futbolista Gerard Piqué, lo que finalmente se terminó confirmando por una infidelidad de parte del deportista español de 35 años. La ahora ex pareja tiene dos hijos y han comenzado la batalla legal por la tenencia de ambos y también por la división de bienes, entre ellos, el avión privado que habían adquirido años atrás.

Para poder dejar atrás su pasado, Shakira tiene en mente una estrategia y se trata de mudarse a Miami y abandonar Barcelona, ciudad en la que vivió durante varios años junto a Gerard Piqué. En la ciudad de Estados Unidos, la intérprete de ‘Waka Waka’ tiene familiares cercanos y amigos y cuenta con una lujosa mansión donde la utiliza como refugio.

Shakira se mudará con sus hijos a Miami. Fuente Instagram @shakira

Otro de los motivos que llevarían a Shakira a abandonar Barcelona es porque el Ministerio Público Fiscal la acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública y corre el riesgo de pasar ocho años en prisión y de pagar una multa valuada en más de 22 millones de euros, ya que entre 2012 y 2014 eludió el pago de impuestos.