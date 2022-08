Coordenada 2022 ya tiene listo su line up por día para el 7 y 8 de octubre en Guadalajara

El sonido que conquista a miles de personas está por volver para capturar la atención de todos aquellos fanáticos que han encontrado en Tecate Coordenada uno de sus festivales favoritos. Con Guadalajara como la ciudad que recibirá este evento los días 7 y 8 de octubre de 2022, es que se ha precisado que bandas o músicos estarán en cada una de las fechas confirmadas.

Con lo anterior, queda claro que si tienes ganas, tiempo y presupuesto para ir a ver a tus grupos favoritos, debes elegir qué día ir o en qué horarios para disfrutar de una ecléctica gama sonora, digna de tu mejor sueño musical para ser feliz y cantar hasta que reviente tu garganta.

Es por eso que se ha confirmado el line up de las fechas de ese 7 y 8 de octubre, con sorpresas que te pondrán a planificar esos días.

ARTISTA PARA CADA FECHA DEL TECATE COORDINADA

Sin más por añadir que la información importante, aquí están todos los artistas que se presentarán en el Tecate Coordenada 2022 en Guadalajara con el Valle VFG abriendo puertas en su recinto desde las 13:30 horas de cada día.

Artistas del Viernes 7 de octubre de 2022

Airbag, Allison, Banda Los Recoditos, Camilo Séptimo, Carlos Sadness, El Príncipe Vive, Enjambre, Gepe, Hummersqueal, Los Fabulosos Cadillacs, Love Of Lesbian, María Mezcal, Moderatto, Out Of Control Army, Renzo Tipacti, Rozalén, Sen Senra, Taburete, Too Many Zooz, Travis, Trueno, UMO, YSY A.

Artistas del Sábado 8 de octubre de 2022

Amandititita, Apocalyptica, Bratty, Caifanes, Caligaris, Carla Morrison, Cat Power, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Emir Kusturica & The No Smoking Orchchestra, Fran, Francisca Valenzuela, Jack White, Kaia Lana, Kenia Os, Lefty SM, Maldita Vecindad, Moenia, Polo & Pan, Technicolor Fabrics, Wiplash, Wos.

Apertura y transporte para fans

Las puertas del Tecate Coordenada 2022 se abrirán a las 13:30 horas, por lo que se pide a los asistentes tomar precauciones si quieren llegar temprano al festival.

Para esta edición, Tecate Coordenada se compromete a mejorar tu traslado al festival para que tu experiencia sea inigualable, es por eso que los fans que quieran asistir podrán hacerlo por medio de transporte proporcionado por el festival.

Cáele a Tecate Coordenada

Puntos de salida al festival:

• Central Antigua de Camiones, Gdl.

Dirección: Calle Estadio, Las Conchas, Guadalajara, Jal.

• Central Nueva de Camiones, Gdl.

Dirección: 45580 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Puntos para el regreso:

• Parque Agua Azul

Dirección: Calzada Jesús González Gallo y Calzada Independencia, Guadalajara, Jal.

• Central Nueva de Camiones, Gdl.

Dirección: 45580 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

El costo del transporte por el viaje redondo será de $50 más cargos por servicio.

¿Qué es lo que incluye?

Traslado desde el punto de salida hasta la sede, en la hora seleccionada y el regreso del evento al punto que prefieras: Parque Agua Azul o Central Nueva de Camiones.

· Regreso del festival a partir de las 22:00 hrs.

· Se te proporcionará una pulsera que asegurará tu viaje

· Módulos de información para el transporte dentro del festival

OCESAfact: Conoce más informa acerca del transporte y nuestro festival en www.tecatecoordenadagdl.com.mx

