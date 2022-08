Aracely Arámbula: 5 fotos que demuestran que sigue siendo la actriz más bella de las telenovelas

Luego de más de 10 años de no aparecer en una producción de Televisa, Aracely Arámbula regresó a la televisora propiedad de la familia Azcárraga para protagonizar la nueva versión de “La Madrastra”, la cual, tuvo su capítulo de estreno el lunes 15 de agosto, por lo que si todavía no sabes de qué va esta nueva telenovela en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto, además, te presentaremos 5 fotos con las que queda demostrado que la ex pareja de Luis Miguel sigue siendo la actriz más bella de los melodramas.

La última vez que Aracely Arámbula apareció en una telenovela de Televisa fue en el lejano 2009 cuando le dio vida al personaje de Regina Montes de Oca Rivera en “Corazón Salvaje” y posteriormente únicamente apareció en producciones de Telemundo, las cuales tuvieron un gran éxito principalmente entre el público latino radicado en Estados Unidos, además, tuvo diferentes colaboraciones en producciones de TV Azteca, pero finalmente regresó a “casa” bajo el cobijo de Carmen Armendáriz, quien es la encargada de esta producción.

La historia de “La Madrastra” ya es conocida entre el público mexicano debido a que esta es la tercera versión que se hace en el país basada en la versión original, la cual fue creada en chile por Arturo Moya Grau. La primera versión realizada en México fue llamada “Vivir un poco”, fue lanzada en 1985 y estuvo protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra, mientras que la segunda fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora en el 2005 y se llamó “La Madrastra”, al igual que en esta nueva entrega en la que Aracely Arámbula compartirá el rol protagónico con Andrés Palacios.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las declaraciones de Carmen Armendáriz, se realizaron ciertas modificaciones en el guion de la telenovela para tener a los espectadores al filo de la butaca durante los 50 capítulos que se tienen contemplados, por lo que el verdadero villano será descubierto hasta la recta final de esta producción, la cual, promete ser todo un éxito desde ya.

Cabe mencionar que Aracely Arámbula vivió el inicio de esta nueva producción de forma agridulce pues por un lado se dijo más que emocionada por poder regresar a la televisión con un proyecto tan importante como este, sin embargo, aún se encuentra dolida debido a la repentina y desafortunada muerte de su padre, Manuel Arámbula, a quien le dedicó este trabajo en el que se ha entregado completamente.

En su primer día de transmisiones, la telenovela encabezada por Aracely Arámbula registró el rating más alto en el horario de 21:30 a 22:30 horas en televisión abierta, superando por más de 230% a “La Voz”, segín datos de Nielsen IBOPE, por lo que dicho dato confirma que “La Chule” sigue siendo garantía para atraer a millones de televidentes.

