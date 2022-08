Aitana Derbez es la ama de la velocidad y así demuestra su pasión por las motos; ¡una motomami! | VIDEO

Por lo regular, lo hijos de los famosos siempre tienen inquietud por incursionar en el mundo del espectáculo como sus padres; sin embargo, muchos olvidan que podrían tener otro tipo de habilidades ocultas. En el caso de Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, demostró que es toda una apasionada del motocross, disciplina que no es nada sencilla.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Amor de papel" y "¿Dónde están?" publicó un video donde aparece la pequeña de 8 años montada sobre una motocicleta de su tamaño y realizando algunas suertes sobre un área verde. Eso sí, siempre estuvo bien vigilada y con los elementos de protección por si llegaba a caerse.

Bajo la pregunta "¿estás lista, guapa?", Aitana alzó su pulgar y se lanzó a la aventura. El video fue musicalizado con la canción "Girls, girls, girls" de Mötley Crüe y quedó como anillo al dedo, pues se puede apreciar a la niña en su máximo esplendor dominando el caballo (pony) de acero al puro estilo "Motomami" como la cantante española Rosalía.

¿Será Aitana igual de famosa que sus padres?

El pasado 4 de agosto Aitana Derbez cumplió 8 años, algo que con toda seguridad festejaron sus padres y hermanos. Aunque es muy pequeña aún destaca por tener habilidades en el piano y por ende su familia no descarta que en el futuro pueda buscar desarrollar sus talentos para convertirse en toda una artista como ellos.

Por otra parte, también es una niña curiosa que busca hacer lo mismo que sus padres, destacó Alessandra Rosaldo hace un año, justo cuando llego a los 7. Por esta razón no es una sorpresa que le agraden las motocicletas:

"Aitana es como su papá, todo lo quiere probar, todo lo quiere hacer. Entonces, pues bueno, a mí me toca fluir con eso. Se me llena el corazón de amor, orgullo y de admiración al ver que no le tiene miedo, que al contrario lo quiere experimentar, y al mismo tiempo ve que pues, ya no es bebé. Voy aprendiendo que tengo que dejarla crecer", mencionó.

