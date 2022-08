Laura G enamora en entallado vestido de gala con revelador escote

La conductora de Venga la Alegría, Laura G dejó a todos con la boca abierta con el vestido de gala que eligió para la final de "Quiero bailar", pues presumió una pieza entallada con un revelador escote. La regiomontana compartió su look en su cuenta de Instagram, en donde hizo una confesión y agradeció a su equipo que la ha ayudado a convertirse un ícono de la moda.

Cada semana, Laura G sorprendió con sus cambios de look para conducir el reality "Quiero Bailar", que se transmitía dentro del matutino de Tv Azteca. La también locutora dejó su lado serio y formal, para mostrar un estilo más extravagante con innovadoras piezas de ropa que sorprendieron a los televidentes y a sus seguidores de redes sociales, en donde replicó cada uno de sus outfits.

Laura G enamora con entallado vestido de gala

Para la final de concurso de baile, la presentadora no podía defraudar a sus fanáticos, así que presumió un entallado vestido de gala en color vino, el cual destacaba por sus lentejuelas y revelador escote. La pieza permitió a la originaria de Monterrey, Nuevo León hacer lucir su silueta y dar cátedra de estilo, pues es un atuendo que se puede llevar a cualquier evento formal.

Laura modeló un vestido entallado en tono vino Foto: IG @lauragii

En Instagram, donde acumula 3.2 millones de seguidores, Laura replicó su look al subir una serie de fotos. En la publicación agradeció a su equipo de trabajo, quien la hace lucir como todo una estrella. "Hace algunos años veía a las conductoras vestidas de gala con su equipo maravilloso … No me tocaba y en este medio aprendí a desarrollar la paciencia . Un día llegó @george_figueroa a mi vida y me presentó a @victoryjesse …¡ Ellos creyeron en mi ! Y nunca me he vuelto a separar de ellos … NUNCA", comenzó su escrito.

"Me regresaron una parte que tenía pérdida, me dieron esa cátedra de creérmela y en cada diseño pusieron tanto amor que me han regalado momentos únicos. Digamos que es el cuento de cenicienta en la vida real… Con ellos hemos formado un equipo ÚNICO y una amistad inquebrantable… Gracias porque el amor se nota… y cada vez que estamos juntos la magia se siente", colocó la conductora para reconocer la labor de sus estilistas y maquillistas.

La conductora de VLA se lució en la final de "Quiero Bailar" Foto: IG @lauragii

Laura G finalmente reconoció que no es una persona que guste de elegir prendas de ropa llamativas para su día a día, sin embargo, cuando se trata de su imagen ante las cámaras es distinto. "En mi vida personal soy muuuuy sencilla para vestir … en mi trabajo las cosas han cambiado…¡ Siempre lo daremos TODO!", sentenció.

Y es que en los últimos meses, Laura G se ha convertido en un referente de moda al lucir diferentes estilos dentro del matutino de Venga la Alegría, por lo que ha sido una inspiración para algunas mujeres, sobre todo para las que son madres jóvenes, ya que ha demostrado que se puede ser formal, sin dejar ser sensual y glamurosa.

SIGUE LEYENDO:

Laura G paraliza la red con mini vestido con transparencia y se corona como la más hermosa en VLA

Laura G se luce en VLA en mini falda y blusa con transparencias