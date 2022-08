Ana Lago confiesa por qué no invitó a excompañeros de Exatlón a su boda

La deslumbrante boda entre la atleta Ana Lago y el gimnasta Edgar Santana robaron todas las miradas el pasado 30 de julio, donde numerosas personalidades, colegas deportivos y familiares asistieron para celebrar el inicio de su matrimonio.

Y es que esta celebración causó gran expectativa por parte de sus fanáticos, ya que la atleta estuvo compartiendo en semanas previas los preparativos para su gran fiesta; “A 5 días de la boda hoy es la prueba de peinado y maquillaje ¡claro que sí! Por que no gusta andar a las carreras”, publicó a través de sus redes sociales .

No obstante, generó revuelo el hecho de que la participante de Exatlón México limitó su lista de invitados, lo que derivó en una lluvia de cuestionamientos por parte de sus seguidores. Ante esto, Ana Lago decidió romper el silencio y aclarar los hechos.

Por su parte, el bicampeón Koke Guerrero fue uno de los primeros en responder a los comentarios acumulados en las redes, y detalló que la explicación era sencilla: Ana Lago no lo invitó.

Ante esto, la atleta optó por explicar concretamente la situación:

“Pues porque no quise invitarlo, no me llevé tanto con él y no es como que lo iba a invitar a un día tan importante y especial para mí… A veces sí saben la respuesta, pero se hacen”, comentó Ana.