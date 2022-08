Grettell Valdez se luce bailando en el traje de baño perfecto para todas las mujeres

Grettell Valdez es una de las artistas que además de destacar por su talento en la pantalla chica se ha convertido en ícono de moda, sobre todo cuando se trata de looks en traje de baño, como la prenda perfecta para todas las mujeres con la que se lució bailando en Instagram.

La actriz, que cumplió 46 años el pasado 7 de julio, cuenta con varios años de carrera, y hoy es una de las favoritas en las redes sociales, pues conquista con sus looks y su gran estilo; tan sólo en su cuenta de Instagram la siguen 3.7 millones de fans, con quienes constantemente comparte fotos de sus viajes.

Grettell Valdez se luce en coqueto bañador de flores

Fue este jueves del recuerdo, llamado #TBT en Instagram, cuando Grettell se lució con sus fanáticos con un coqueto look. Aunque el video no fue tomado recientemente, el bañador de la actriz destacó por ser una pieza que no pasa de moda y la pueden llevar mujeres con todo tipo de siluetas.

Grettell conquista con divertido video en traje de baño. Foto: IG @grettellv

"#tbt por qué en el mar la vida es más sabrosa @santinoborghetti", escribió la guapa actriz de "Médicos, línea de vida" para acompañar el clip en el que etiquetó a su hijo, Santino, dejando ver que uno de los destinos que prefiere visitar son aquellos con playa, desde donde se luce con los mejores looks.

El video que Valdez dejó ver en sus redes, y que ha recibido cientos de comentarios y más de 13 mil "me gusta", coronó a la actriz como reina de los looks de bikini y traje de baño, pues una vez más demuestra que cuando se trata estas prendas sabe lucir los mejores diseños.

En las imágenes se puede ver a la guapa queretana bailando frente a un espejo y luciendo su esbelta y curvilínea figura en un traje de baño completo con estampado playero que destaca por su diseño de tirantes gruesos, para darle soporte a la zona del busto, y un corte en la zona media, perfecto para estilizar la figura femenina.

La originaria de Querétaro, que comenzó su carrera como modelo en campañas de publicidad, hoy es una de las artistas que son ícono de moda y estilo, pues Grettell sabe lucir y combinar las prendas en tendencia y mostrarse en las redes como una auténtica fashionista.

MIRA EL VIDEO: