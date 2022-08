Jungkook de BTS se transforma en vampiro y enloquece al ARMY con misteriosa foto

Jungkook de BTS podría ser el próximo en realizar su proyecto como solista. Desde hace tiempo, ha estado trabajando en su mixtape, pero decidiór egrabarlo debido a que no estaba conforme con el resultado. A través de Twitter, el cantante se hizo viral al transformarse en un vampiro.

El Golden Maknae se hizo viral y se posicionó en las primeras tendencias de la red social con su misteriosa foto, el ARMY se pregunta si se trata de un proyecto de Jungkook, pues la imagen podría confundirse con un teaser musical o como parte de su debut oficial.

Con la pausa de BTS, los integrantes han ido explorando otras áreas en el entretenimiento, algunos de los más esperandos es Jimin, V y Jungkook, los vocalistas principales del grupo y quienes podrían lanzar sus primeros álbumes.

Jungkook de BTS comparte una misteriosa foto y se hace viral

A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, la cual ya supera casi el medio millón de RT y el millón de me gusta. Jungkook se transformó en un vampiro chupa sangre, con ojos rojos y manchas de sangre en la boca. La imagen fue titulada como "Me, Myself and Jungkook".

La publicación fue acompañada con hashtags #Photo_Folio y #Editor_JK, algunas fans creen que podría tratarse de su primer álbum como solista o de algun photobook producido por él mismo.

El ARMY también creó las primeras teorías, pues en Corea del Sur este jueves es el 15 día del calendario lunar, por lo que hay luna llena y creen que se trata de un proyecto secreto relacionado con los vampiros. Hasta ahora, no hay nada confirmado o información sobre este misterioso teaser.

