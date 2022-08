La hermana de Karol G sube la temperatura con sus curvas

Katherine Giraldo es una influencer, modelo y estilista profesional. Sin embargo, es famosa gracias a que es la media hermana de la cantante colombiana Karol G. A través de sus redes sociales, la joven de 28 años compartió un video que levantó temperatura y se terminó llevando todas las miradas, causando suspiro así en todos sus seguidores.

La influencer fue concebida en una relación extramatrimonial que el padre de la ‘Bichota’ tuvo con otra mujer. A través de una entrevista que Katherine Giraldo brindó al programa colombiano ‘Lo sé todo’ aseguró que no mantiene contacto directo con su papá desde hace un tiempo y agregó: “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron bien en esa época, porque me sentí súper libre. Fue un padre siempre presente, dedicado, amoroso y responsable”.

Katherine Giraldo tiene 28 años y es influencer. Fuente Instagram @katheringiraldo19

En cuanto a la relación que tiene Katherine Giraldo y Karol G, se sabe que no tienen ningún tipo de vínculo, pero sí con sus otras dos medias hermanas. Con la intérprete de ‘Provenza’ no ha tenido posibilidad de entablar un contacto, pero que de todas maneras la admira como profesional y artista. Incluso, admitió que intentó acercarse a la familia, no por motivos económicos, sino que es sólo afectivo, pero esto no pudo ser posible.

Katherine Giraldo, hermana de Karol G. Fuente Instagram @katheringiraldo19

Teniendo en cuenta que es una de las influencer más destacadas en las redes sociales, Katherine Giraldo compartió un video en donde lució su increíble figura y dejó a todos sorprendidos y con la boca abierta. Se puede ver a la hermana de Karol G con una camisa blanca desprendida y dejando ver su escote. Además, en su cuenta de Instagram, ha presumido en más de una ocasión su cuerpo, recibiendo así miles de halagos.

Con respecto a su hermana, Karol G, se mostró encantada en las redes sociales y sorprendida por un dibujo que recibió en donde se la puede ver con su nuevo look, similar a la de la ‘Sirenita’ junto a su perro Otto. A través de sus historias, la ‘Bichota’ compartió un dibujo que hicieron de ella y escribió: “Que lindo” y luego mostrando a su perro, agregó: “Que lindo cómo te dibujaron, papi”.