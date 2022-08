Ella es Violeta, la novia de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar del que poco se conoce: FOTOS

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos y aunque Aneliz, Leonardo y Ángela aparezcan constantemente a su lado, Emiliano es el primogénito del cantante de música regional mexicana y con quien se estrenó como padre.

Emiliano Aguilar es producto de la relación del intérprete de “Por mujeres como tú” con Carmen Treviño, ellos se casaron en 1990 y en octubre de 1992 llegó Emiliano, pero el matrimonio no duró mucho tiempo y en 1995 decidieron poner punto final y se divorciaron.

Pepe se casó después con Aneliz Álvarez y formó una familia, Emiliano creció con su madre y aunque no está dentro del espectáculo como su familia, años más tarde si fue conocido por algunas polémicas. Entre lo más sonado estuvo su detención en Estados Unidos por presuntamente tratar de ingresar de manera ilegal a cuatro personas a ese país, fue declarado culpable, hizo arresto domiciliario e ingresó a una clínica para tratar sus adicional.

Emiliano Aguilar ahora es libre y según redes sociales acompaña a sus familiares en el trabajo, pero él se encarga de cosas más técnicas, además está en una relación formal con una chica llamada Violeta, quien en sus plataformas personas presume el amor que le tiene al hijo de Pepe Aguilar.

Violeta y Emiliano se muestran su amor, además hace varios meses se dio a conocer que estaban esperando a su primer hijo, pero según los perfiles de ella no hay fotografías que indiquen que se encuentra embarazada.

“Nunca en 1 millón de años hubiera pensado que me tatuaría el nombre de alguien, pero lo hice y no me arrepiento porque él es el amor de mi vida, hace que todo sea un millón de veces mejor”, escribió acompañada de la fotografía en la que da a conocer su nuevo tatuaje en un dedo de la mano, que corresponde al nombre de su novio.