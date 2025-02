Gustavo Adolfo Infante reacciona a las polémicas declaraciones de Luis Felipe Tovar sobre Karla Sofía Gascón

Recientemente, el actor mexicano Luis Felipe Tovar se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que durante un encuentro con los medios fuera cuestionado sobre la nominación de Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez" en los Premios Oscar, comentando que le hubiera gustado que participara en la rama varonil para que le dieran la oportunidad de competir a otra mujer.

"Esa nominación debió haber caído en una oportunidad para una actriz, me hubiera gustado que ella compitiera en la categoría de Mejor actor como lo hizo en su momento Dustin Hoffman como lo hizo en Tootsie, hubiera sido un poco más interesante que ponerla a competir con mujeres biológicas, aunque las cosas se han modificado", dijo Luis Felipe Tovar.

Dichas declaraciones no pasaron desapercibidas pues terminaron causando bastante revuelo al grado de que el actor fue tachado de transfóbico por algunas personas, por lo que, durante la transmisión del programa "De Primera Mano", el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reaccionó a la polémica y aclaró la situación.

Según explicó, Luis Felipe Tovar estaría confundido sobre la situación de Karla Sofía Gascón, señalando que no se trata de un hombre que está interpretando a una mujer, si no más bien, de una persona que transicionó para cambiar de genero, argumentando que duda mucho que se haya tratado de un comentario malintencionado.

"Yo creo que mi querido amigo Luis Felipe Tovar está confundiendo un poco porque Karla Sofía no es que esté haciendo un papel de una mujer, tomó la decisión no de travestirse, sino de transicionar a una mujer. No creo que sea una falta de respeto de él", señaló.