"Todo sucede por algo": Cynthia Klitbo revela que tiene listo su testamento tras la mordedura de una araña viuda negra

Hace unas semanas te informamos que la villana de telenovelas, Cynthia Klitbo, sufrió la mordida de una araña viuda negra que la llevó a recibir atención médica de emergencia. La actriz de teatro y televisión pasó varios días internada, pero afortunadamente se recuperó de manera satisfactoria.

Cynthia Klitbo es una reconocida actriz de 57 años de edad que ha destacado en la industria por sus actuaciones en telenovelas "Teresa", "Por ella soy Eva" y "La dueña". En los últimos meses ha protagonizado varios escándalos al sufrir un fraude y la picadora de una araña viuda negra.

Después de salir del hospital, Cynthia Klitbo concedió una entrevista en la que reveló cuál es su estado de salud después de sufrir la mordida de una araña mientras grababa una escena para una telenovela que pronto se estrenará. Además habló de su testamento, generando preocupación entre sus fans.

La mañana de este miércoles el programa de espectáculos "Sale El Sol" compartió una entrevista con la actriz, Cynthia Klitbo, quien habló del accidente que sufrió y del fraude millonario del que fue víctima. La villana de telenovela generó bastante ruido con sus declaraciones.

Durante la plática la villana de las telenovelas dijo que sus recientes experiencias le han servido para replantear su vida. La estrella de 57 años de edad explicó que la mordedura de la araña y el fraude le ayudaron a ser más consiente de los problemas que le puede dejar a su hija.

En este sentido, Cynthia Klitbo dijo que afortunadamente tiene su testamento listo, por lo que su hija no tendría ningún problema si ella llega a faltar. Sim embarco reconoció que nunca le ha enseñado en dónde están los documentos, ni las propiedades que están a su nombre.

"Mi hija está testada y todo está en orden. El problema es que nunca le he enseñado el testamento, no sabe qué propiedades están pagadas y cuáles no. Mi hija tiene un seguro de vida y propiedades", sentenció.