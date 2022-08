Así reaccionó Miranda Cosgrove de "iCarly" a las polémicas declaraciones de Jennette McCurdy

Recientemente, la exactriz estadounidense Jennette McCurdy, quien es conocida por su papel de Sam Puckett en las series de Nickelodeon "iCarly" o "Sam & Cat", ha causado polémica debido a las declaraciones que hizo en su libro titulado "I’m Glad My Mom Died” (Me alegra que mi mamá murió, en español).

En dicha publicación, la exestrella juvenil reveló los abusos que sufrió por parte de su madre Debra McCurdy, quien murió a causa de un cáncer en 2013, y detalló que la empresa en donde trabajó durante su infancia, Nickelodeon, le ofreció dinero para que no revelara el maltrato que vivió por parte de "El Creador" cuando laboró ahí.

Ante esto, diversos famosos que trabajaron con McCurdy han reaccionado a sus revelaciones. Una de ellas fue su compañera Miranda Cosgrove, quien es conocida por su papel de Carly en la serie juvenil “iCarly”.

Jennette y Miranda. (Créditos: Facebook/iCarly)

¿Cuál fue la reacción de su excompañera?

Según reveló Miranda al The New York Times, ella desconocía la situación por la que pasaba su compañera Jennette cuando trabajaron juntas en Nickelodeon. De hecho, lamentó estar metida en su “propio mundo” y no darse cuenta de que otras personas estaban pasando mal.

Por otro lado, mencionó que la intérprete de Sam solía ser una persona muy alegre cuando trabajaron juntas, pues dijo que siempre hacía reír a todos sus compañeros en el set. Además, comentó que estaba muy contenta de verla haciendo cosas geniales como escribir un libro y aseguró que las puertas (para regresar a iCarly) estaban abiertas para su compañera.

"Si alguna vez quisiera volver, por supuesto, la puerta siempre estaría abierta. Pero creo que está haciendo muchas cosas geniales que quiere hacer", detalló Miranda, quien interpretó a Megan en la serie "Drake & Josh" .

(Créditos: Facebook/iCarly)

Así rechazó el dinero que le ofrecieron

En su libro, la exestrella de Nickelodeon confesó que la empresa de entretenimiento le ofreció dinero para que no dijera nada sobre los abusos que pasó durante el tiempo que trabajó ahí en su nuevo libro "I’m Glad My Mom Died”.

Sin embargo, aseguró que rechazó la supuesta cantidad de 300 mil dólares, ya que le pareció una forma de encubrir al guionista y productor estadounidense Dan Schneider, quien presuntamente es “El Creador” que menciona en su libro y señala como un abusador.

