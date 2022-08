Kimberly Loaiza y Karol G paralizan en Tomorrowland con sus atuendos; así ondearon las banderas de México y Colombia

Del 15 al 31 de julio se llevó a cabo el festival oficialmente considerado el más grande del planeta, hablamos del Tomorrowland, evento de música electrónica que anualmente es celebrado en la localidad de Boom, en Bélgica, desde el año 2005, en el que durante cada edición asisten alrededor de 400 mil personas procedentes de más de 200 países de todo el mundo.

Debido a la pandemia, el Tomorrowland fue pospuesto de manera presencial durante dos años consecutivos, pero en 2022 ha regresado y rompió récord histórico de visitantes, pues asistieron más de 650 mil personas a ver a Djs como Afrojack, Adam Beyer, Above & Beyond, Amelie Lens, Alesso, Angerfist, Aly & Fila, Armin van Buuren, Alan Walker, Tale of Us, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Claptone, Steve Aoki, Tiësto, entre otros.

Kimberly Loaiza conquista en el Tomorrowland

Como en todos los eventos importantes alrededor del mundo por lo menos una personalidad latinoamericana se hace presente, y en esta edición México fue representado por la influencer Kimberly Loaiza, quien hizo historia al ser la primera mujer mexicana en presentarse en este festival en Bélgica.

La influencer que ha construido una polémica relación al lado del también famoso Juan de Dios Pantoja, se llevó las miradas del mundo entero luego de que compartió escenario con Dimitri Vegas & Like Mike, con quienes hizo su más reciente colaboración musical.

La famosa también tiktoker que en 2021 rompió récord Guinness por tener el canal con mayor número de suscriptores de habla hispana en YouTube ahora hizo historia al ondear la bandera de México en el escenario Main Stage del Tomorrowland.

Karol G pone en alto el nombre de Colombia en el Tomorrowland

Otra de las latinas que hizo historia fue la colombiana que se popularizó con una distinguida melena azul, hablamos de Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, cantante y compositora de reggaeton, pop y trap latino que se ha consolidado como una de las mujeres más exitosas dentro de la industria de la música urbana en la historia.

La conocida como “Bichota” se presentó durante el Tomorrowland como invitada especial durante el show de DJ Tiësto. Sobre el escenario, la colombiana se dejó ver con un nuevo look, mostrando el cabello negro, además de que la intérprete de “Provenza” ondeo orgullosa la bandera de su país en el festival más importante del mundo.

Cale la pena mencionar que tanto Kimberly Loaiza como Karol G causaron furor a nivel mundial con sus respectivos looks , dignos de un festival de talla mundial.

