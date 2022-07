¿Yuridia estuvo a punto de divorciarse de Matías Aranda? Así se sinceró sobre su matrimonio

La exacadémica que quizá sea la más exitosa en su carrera artística y actual couch de La Voz México, Yuridia, se sinceró sobre la situación emocional y sentimental con su pareja, Matías Aranda.

La intérprete de "Ya te olvidé", agregó que debido a su situación marital con Aranda estuvo a punto de titular su más reciente material discográfico como "Ya no hay amor", aunque después de un tiempo se arrepintió.

En una charla abierta con el cantautor Edén Muñoz, la cantante norteña, aseguró que a ella no le agrada mucho cantar temas de amor, le cuesta trabajo poder interpretarlas, sin embargo en esta ocasión, parecía que los temas de desamor l cayeron justo a la mano por la situación en la que se encontraba.

“Yo estaba aferrada con que el disco, para empezar el disco se iba a llamar, no hay amor, dato curioso. No hay amor, no hay amor, y también porque no encontrábamos canciones de amor”, dijo la flamante maestra de La Voz.

De ahí nació la posibilidad de cantar un dueto entre ella y Edén bajo el título "Me hace tanto bien" en la que se trata el tema de una persona que está en búsqueda del amor y que mejor forma de expresarlo que con una canción a lado de Muñoz.

“Todas las canciones que me mandaban eran de desamor y yo decía ‘es una señal, porque me la estoy pasando así, no hay amor porque no hay amor’ y luego tú llegaste con esta rolita y me derretiste el cora”, dijo Yuridia ante la mirada atenta de Edén.