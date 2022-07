Modo vacaciones: la hija de Marco Antonio Solís sube la temperatura con su silueta perfecta

Marco Antonio Solís es uno de los cantantes más exitosos de Latinoamérica y que ha logrado hacerse conocido a nivel mundial, no solo por su éxito formando parte de ‘Los Bukis’, sino también por su carrera como solista, la cual lleva más de 30 años de trayectoria. Quien se encargó de mostrar toda su belleza es la hija del Buki, Alison Solís quien levantó la temperatura en las redes sociales y enamoró a sus seguidores.

El cantautor, que es uno de los más queridos en su género, continúa con su gira por Europa, donde visitará las ciudades más importantes y lo hará presentando todos sus éxitos. Sin embargo, Marco Antonio Solís también estará visitando Latinoamérica con su ‘Que Ganas de Verte World Tour 2022’, en donde uno de los países será Perú. Allí, el Buki dará su show en el mes de octubre en el Arena Perú de la capital peruana. Cabe destacar, que además es un gran empresario en donde es dueño de un lujoso hotel, tiene su propia marca de tequila y de café.

Marco Antonio Solís se prepara para una gira mundial. Fuente Instagram @marcoantoniosolis_oficial

Antes de comenzar con su gira internacional, Marco Antonio Solís decidió tomarse unas vacaciones junto a su familia en unas playas desde Italia. El Buki estuvo acompañado de su esposa, Cristy Solís y sus hijas, Beatriz Solís, Alison Solís y Marla Solís. En una entrevista, el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ confesó que durante muchos años no tuvo contacto con su hija mayor debido a que la relación fue tensa, pero en 2010 llegó la tan esperada reconciliación.

Alison Solís disfrutando de sus vacaciones. Fuente captura Instagram @alisonsolis_

Quien se encargó de encender las redes sociales y levantar la temperatura fue Alison Solís quien a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 190 mil seguidores, cautivó a todos con un posteo desde un lugar paradisíaco. La hija de Marco Antonio Solís no desaprovechó la oportunidad para lucir su increíble figura.

Alison Solís encendió la temperatura con este posteo. Fuente Instagram @alisonsolis_

Alison Solís decidió seguir los caminos del Buki y cautivó a sus seguidores con su increíble voz con el sencillo ‘Hypothermia’. El debut en la música fue en el año 2018 junto a su hermana, Marla Solís, canción que tiene la tutela del cantante de 62 años. Su último trabajo es ‘The Live In And Around Us’, cancion con la que superó las 300 mil reproducciones en todas las plataformas digitales.