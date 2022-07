Jenni Rivera: esta es la TRISTE razón por la que “La Diva de la Banda” le dedicó esta canción a su hermana Rosie | VIDEO

“Por un amor”, es el nombre de un sencillo que Jenni Rivera lanzó en 1994, una canción que, aunque parece igual de especial que todas las que publicó en vida, tiene un elemento extra que la hace ser diferente a las demás, la razón es que lleva una dedicatoria de “La Diva de la Banda” para su hermana Rosie.

Fue Rosie Rivera quien recordó en un video la canción que más le impacta de la cantante de regional mexicano, sin pensarlo dos veces dijo que “Por un amor” es el tema que la puede hacer llorar, porque además de ser interpretada por la fallecida cantante tiene un trasfondo muy triste y la hace recordar episodios dolorosos de su vida.

“Me puede hacer llorar aun sin escucharla, es más no la he escuchado desde el 2013 yo a solas es ‘Por un amor’ y es porque dice mi nombre, como extraño que diga mi nombre”, declara en un video que es viral desde la cuenta de TikTok @edits_jennirivera.

Rosie especifica que en la grabación su hermana le da apoyo moral cuando sufrió por un hombre. “Me dice, ‘ya no le llores Rosita’, esa canción me la dedicó en el 2003 cuando nació mi hija Kassy, yo era madre soltera y le rogaba al papá de Kassy para que se quedara conmigo”, declaró la hija de Pedro Rivera.

Jenni Rivera como una buena hermana le daba fuerza y esperanza para que afrontara ese proceso, “me dijo, ya no le llores, no le debemos de rogar a un hombre”, según las palabras de la celebridad. Después de la trágica muerte de la intérprete de “Contrabando”, “Ya lo sé”, y “No llega el olvido”, los negocios de la cantante pasaron a dirección de Rosie, algo que no fue del total agrado de los hijos de Jenni Rivera, pues argumentaban que no había claridad en las cuentas y actualmente los maneja Jacqie Rivera.