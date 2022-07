Euphoria: Desde la playa, Sydney Sweeney presume su figura con un arriesgado bikini strapless | FOTOS

"Euphoria" ganó popularidad rápidamente y se convirtió en una de las series favoritas de las plataformas de streaming impulsando la carrera de algunos de sus actores, entre ellos Sydney Sweeney quien no ha dejado de sorprender a sus fans con su arrollador éxito y belleza que esta vez presumió con un diminuto bikini azul en la playa.

La actriz, de 24 años, ha visto crecer su carrera de manera acelerada tras dar vida a Cassie en la serie “Euphoria” en la que compartió escena con actores como Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Storm Reid y Eric Dane. Ahora es parte de destacados proyectos en Hollywood y la imagen de importantes marcas gracias a su belleza y talento.

Te puede interesar: La película de terror en Prime Video que te hará pensar en la lucha por alcanzar poder | TRÁILER

Además de su éxito en la industria, Sydney Sweeney se ha convertido en referente de moda y estilo por sus impactantes looks con los que presume su escultural figura tanto ante las cámaras como fuera del set de filmación durante algunas de sus vacaciones, cuando aprovecha para broncearse y relajarse en la playa.

Sydney Sweeney de "Euphoria" con bikini azul. Foto: Instagram @sydney_sweeney

Esta vez la actriz inspiró a sus más de 13 millones de seguidores con un arriesgado bikini azul claro con diseño a cuadros y strapless con el que se sumó a la moda “underboob” al igual que Kendall Jenner y Emily Ratajkowski, que consiste en usar crop tops o trajes de baño cortos aparentando un escote invertido.

El éxito de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney recientemente anunció en entrevista para Vogue Hong Kong que se suma al elenco de “Madame Web” protagonizada por Dakota Johnson, mientras tanto continúa sumando éxitos y ganando visibilidad en la pantalla chica como Olivia en “The White Lotus”.

En más de una ocasión ha sido cuestionada sobre el secreto para lograr su envidiable figura, destacando que practica artes marciales mixtas desde que era pequeña y esto le enseñó a ser fuerte y disciplinada. Aunque por el momento no compite, indicó que continúa haciendo ejercicio, corre y practica otro tipo de deportes.

Te puede interesar: Flequillo drape bangs es lo que necesitas para renovar tu look y estar en tendencia

Bikini azul de Sydney Sweeney. Foto: Instagram @sydney_sweeney

Sweeney se mudó a Los Ángeles, California, a los 14 años para seguir su sueño como actriz y obtuvo sus primeras oportunidades con cintas como “The Ward” y pequeños papeles en series como “Pretty Little Liars”, aunque el más destacado antes de “Euphoria” fue con Quentin Tarantino en la película “Once Upon a Time in Hollywood” junto a estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

En entrevista con Jimmy Fallon, la actriz relató que sus padres no confiaban en que su carrera como actriz prosperaría ya que eran originarios de una ciudad pequeña en Washington; sin embargo, continuó y los convenció haciendo una presentación con un plan de negocios de cinco años para que la apoyaran.

SIGUE LEYENDO:

La película en HBO Max que fue censurada en casi todo el mundo por sus intensas escenas pasionales: Tráiler

Euphoria: 5 básicos de ropa para recrear los looks de la serie

Euphoria: Las mejores fotos de Sydney Sweeney, la nueva reina de la serie