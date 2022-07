Aneliz Aguilar conquista Instagram al presumir su belleza

Glamurosa, hermosa y con mucho estilo, es como se deja ver la hermana mayor de Ángela Aguilar, Aneliz, quien además de dar cátedra de moda con sus mejores atuendos, también presume su belleza en Instagram, plataforma en la que recientemente compartió una serie de fotos en las que se observa tomando un café.

La hija mayor de Pepe Aguilar no quiso seguir los pasos de su familia en la música, como sus hermanos Ángela y Leonardo, sin embargo, se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a que se ha convertido en un ícono de la moda para las mujeres jóvenes, pues en sus plataformas comparte las imágenes de sus looks y sus diferentes combinaciones, las cuales pueden servir de inspiración para las que gustan de vestir con su estilo.

Aneliz Aguilar presume su belleza

Este lunes, la hermana de la intérprete de "En Realidad" compartió en la plataforma de Meta algunas fotos de su día en la que se dejó ver durante un momento de descanso tomando un café en su jardín, uno de sus lugares favoritos para sus photo shoot. La joven de 24 años, presumió su cabellera rubia, pues hay que recordar que no hace mucho cambió de look de castaña a "güera".

Aneliz Aguilar presume su cabellera rubia Foto: IG @aneliz_aguilar

"Just casually having a photoshoot with my coffee and grapefruit juice" (Casualmente teniendo una sesión de fotos con mi café y mi jugo de toronja), colocó en la descripción Aneliz Aguilar, quien posó luciendo una blusa estilo halter en color jade, la cual hizo que resaltara su cabellera rubia, en la cual tenía unos lentes de sol.

Las fotos, en las que también aparece su pug negro, la cantante recibió 20 mil "likes" y cientos de comentarios, entre los que destaca el de su hermanita Ángela Aguilar, quien le escribió "Hey güera", haciendo referencia a que ahora su cabello es más rubio, puesto que hace poco todavía lucía las raíces de su tono original, sin embargo, ahora unificó todo el color algo que le favoreció.

El cantante de "Por mujeres como tú" tuvo un segundo matrimonio con Aneliz Álvarez-Alcalá, del cual nacieron Aneliz, Leonardo y Ángela, éstos dos últimos decidieron seguir el legado de la Dinastía Aguilar en la música, mientras que la mayor ha preferido apoyar a la familia en otra área, pues estudió Entertainment business management en Estados Unidos.

