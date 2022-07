Ana Bárbara: Esto dijo la cantante sobre las denuncias contra de Coco Levy por acoso | VIDEO

Un fuerte escándalo se desató en el mundo del espectáculo después de que la actriz Danna Ponce acusó al productor Coco Levy de presunto abuso sexual, hecho que posteriormente realizó a manera de denuncia penal frente a las autoridades; el lo negó rotundamente a través de un video.

Desde entonces permea la duda sobre el comportamiento del hijo de Talina Fernández, pues con el paso de los días más mujeres decidieron romper el silencio. Hasta el momento hay al menos 15 posibles víctimas, quienes en busca de trabajo terminaron siendo supuestamente acosadas.

En su momento, Danna Ponce platicó en sus redes sociales y en algunas entrevistas que ella fue con Coco Levy porque se encuentra dentro de una productora importante. Tras acudir a las entrevistas de trabajo se llevó varias desagradables sorpresas; sin embargo, ella decidió jugar un poco el juego, a través de unos mensajes, con la finalidad de tener pruebas.

¿Qué opina Ana Bárbara de la situación de Coco Levy?

Después de las acusaciones, la prensa rosa aprovechó que tuvo contacto con la cantante Ana Bárbara para preguntarle su opinión sobre loa que atraviesa Coco Levy. En este caso fue tajante en su respuesta frente a los micrófonos:

"No, no he hablado nada de eso. Nada, mi amor, la verdad sin comentarios. Yo no puedo hablar de algo que desconozco", dijo la crítica del reality show La Academia.

¿Por qué le preguntaron a Ana Bárbara sobre la situación de Coco Levy?

Hay que recordar que la intérprete de "Bandido" y "Lo busqué" tuvo una relación sentimental con José María Fernández, "El Pirru", exesposo de la fallecida Mariana Levy, hermana de Jorge "Coco" Levy. Sin embargo, la cantante generó un fuerte cariño por sus hijastros al grado de mantener una relación muy estrecha.

Incluso, hace poco Ana Bárbara dio a conocer que Paula Levy tiene un problema en el corazón, hecho que las ha mantenido unidas, pues juntas han visto a varios especialistas. Ahora mencionó que es algo que se quita "con el tiempo. Es una afectación hereditaria y va a estar bien".

SIGUE LEYENDO:

Yannick, hijo de Rene Strickler, se casa con su novio; el actor les desea felicidad | FOTOS

“Como si fuera su hija”: Leticia Calderón asegura que Susana Dosamantes la defendió del bullying

Alejandra Guzmán fue intervenida quirúrgicamente tras gira con Paulina Rubio | VIDEO