BTS se lucirá en "Bad Decisions" con Benny Blanco y Snoop Dogg; aquí el adelanto

El ARMY tendrá otra gran canción en los próximos días, pues así lo confirma el adelanto de "Bad Decisions", una canción en la que colaboran Jungkook, Jimin, V y Jin de BTS, junto con Benny Blanco y el rapero Snoop Dogg. Desde que se dio a conocer un poco del tema, las redes sociales explotaron y ya se encuentra en tendencias de Twitter.

Desde hace algunos meses se especuló que BTS estaba trabajando en una canción con Snoop Dogg, pero todo se confirmó cuando el intérprete de "Drop It Like It's Hot" reveló que estaba muy emocionado de colaborar con Bangtan. No obstante, el tema se había mantenido con mucha discreción, así que no se sabía si pertenecería a un álbum del rapero estadounidense o al de la banda de k-pop.

Fue hace unos días que todo quedó claro, pues el Dj Benny Blanco dio a conocer que él uniría el talento de la llamada "vocal line" de la banda surcoreana con las rimas del artista que se presentó este año en el Super Bowl. Este es el primer trabajo de Jungkook, Jimin, V y Jin, lejos de los demás integrantes de BTS, quienes actualmente se están enfocando en sus trabajos en solitario.

Revelan adelanto de "Bad Decisions" de BTS, Benny Blanco y Snoop Dogg

La mañana de este sábado 30 de julio, en sus redes sociales como TikTok y Twitter, Benny Blanco compartió un video en el que mostró un adelanto de "Bad Decisions". En el clip aparece él en su estudio de grabación, sin embargo, después revela a sus compañeros Snoop Dogg y los miembros de BTS, quienes se pueden ver que están en otro lugar, ya que el escenario es muy distinto.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que el video y el nuevo sencillo fueran tema de conversación en las plataformas digitales, sobre todo, porque en TikTok, ya hay un pequeño extracto de la canción en la que colaboran Jungkook, Jimin, V y Jin, quienes se lucieran con sus voces en este trabajo que podría convertirse en un éxito y ocupar los primeros puestos de los chats internacionales.

"Bad Decisions" formará parte de parte del nuevo álbum de Benny Blanco y se lanzará el próximo viernes 5 de agosto, por lo que el ARMY ya está poniéndose metas y preparándose para el día del estreno, esto para mostrar su apoyo a los miembros de Bangtan.

