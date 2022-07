BTS: ARMY verá gratis a J-Hope en Lollapalooza 2022; ¿Dónde, cuándo y cómo seguir el festival en vivo?

J-Hope de BTS se presentará este fin de semana en el festival Lollapalooza 2022, y aunque muchos seguidores de la banda de k-pop se estaban mostrando melancólicas porque se perderían de este show histórico para el artista, se dio a conocer que el ARMY de todo el mundo podrá disfrutar del concierto gratis. Aquí te tenemos todos los detalles de dónde, cuándo y cómo no perderte la actuación del rapero.

Después de que Bangtan anunciara que tomaría una pausa temporal de sus actividades grupales, el primero en debutar como solista fue Hoseok, nombre real del idiol, quien hace algunas semanas liberó su álbum "Jack In The Box", el cual se convirtió en la sensación, ya que mostró un lado más obscuro y rudo, sobre todo en sus videos "Arson" y "More", sencillos que se colocaron en los primeros puestos de los charts internacionales.

¿Cómo ver gratis a J-Hope en Lollapalooza?

El 26 de julio, la plataforma de Weverse informó que habrá live streaming para los fans fuera de Estados Unidos, país sede del festival. La transmisión se realizará de forma gratuita para el ARMY por medio de Weverse Live, asimismo, aquellos que vivan en el país norteamericano y no puedan asistir al festival, podrán disfrutarlo por el servicio Hulu, el cual necesita de una suscripción.

La aplicación de Weverse está disponible en la Play Store y App Store, por lo que los seguidores de BTS podrán seguir la transmisión en cualquier dispositivo movil.

¿Cuándo se presenta J-Hope en Lollapalooza?

Hobi, como le dice de cariño el fandom, llegará al escenario del Lollapalooza 2022, el próximo domingo 31 de julio en Chicago, ciudad en la que ya se encuentra el artista. En México, el streaming de concierto de J-Hope comenzará a las 9:00 pm, mientras que en otros países estos son los horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 m

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 10:00 pm

Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 pm

Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 8:00 pm

