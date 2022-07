Jolette se arrepiente de entrar en "La Academia": "Mi vida estaba bien"

“La Academia” ha sido el semillero de grandes estrellas de la música como Carlos Rivera y Yuridia, sin embargo, también ha sido fuente de polémica y Jolette es la protagonista de uno de los pleitos más recordados en el reality show, sobre el que confesó que nunca le hubiera gustado participar.

El aniversario 20 de “La Academia” ha reavivado momentos de controversia entre los alumnos, profesores y jueces, quienes siguen dando de qué hablar por sus feroces críticas. Entre ellos destaca Lolita Cortés, la llamada “juez de hierro”, quien fue parte de uno de los momentos de mayor tensión en el programa con su comentario para Jolette, confesando más tarde que estaría acordado con la producción.

Myriam Montemayor, Nadia, Erasmo Catarino y María Fernanda son algunos de los exacadémicos que se han regresado al escenario que los vio nacer, sin embargo, el público ha exigido el regreso de otros cantantes como Yuridia y Jolette, quienes en más de una ocasión han externado su negativa por participar en el programa debido a que su experiencia no habría sido del todo grata.

Jolette no volvería a "La Academia". Foto: Cuartoscuro

"Mi vida estaba bien"

Son pocos los detalles que Jolette ha dado de su escandaloso paso por "La Academia" y el alboroto que generó su salida en medio de fuertes conflictos con Lolita Cortés, pero es ella quien rompió el silencio y se dijo arrepentida de haber participado en el reality show.

“Si hubiera podido elegir y la vida me regresara no entraría a ‘La Academia’, yo creo que mi vida estaba bien, era una estudiante, con mi familia que tenía todo el apoyo. Yo creo que hubiera hecho una vida normal más tranquila, sin embargo, tomas caminos y en esos caminos aprendes, encuentras gente increíble, amor…De poder elegir, no”, dijo en entrevista para ExaFM.

Detalló que tras salir del reality show se realizaron sin éxito negociaciones con la televisora, por lo que decidió retomar sus estudios y volvió a Guadalajara para terminar su carrera en Ciencias de la Comunicación. Luego estudió una maestría y viajó a España, para después realizar viajes por diferentes partes del mundo.

En 2015 decidió seguir los pasos de Carlos Rivera y terminar su contrato con la televisora, esto le dio mayor libertad para poder tomar nuevos proyectos y fue así como debutó en la radio. Ahora se le puede ver en el matutino “Hoy” con su sección “Colette-Tips” donde da consejos de moda y belleza.

