La Academia: Eliminación de Eduardo desata divertidos MEMES

El sexto concierto de “La Academia 20 años” estuvo marcado por la eliminación de Eduardo, uno de los participantes más se proyectaba para llegar más lejos, sin embargo, también hubo todo tipo de emociones y polémicas en el exitoso programa de TV Azteca por lo que a continuación te contamos todo lo que ocurrió y te presentaremos algunos de los mejores memes que dejó esta última emisión de este famoso reality show.

Este último programa de “La Academia 20 años” comenzó con un reencuentro que emocionó a todos los seguidores del famoso programa pues resulta que Yahir y Nadia volvieron a cantar juntos sobre el mítico escenario y aunque ya no hay nada entre ambos, fue inevitable pensar que llegarían a besarse como en los viejos tiempos, lo cual, no ocurrió y solo emocionaron a los televidentes.

Posteriormente, las fuertes críticas de los jueces no se hicieron esperar y como ya se está haciendo costumbre, la polémica Rubí fue quien se llevó los comentarios más fuertes, no obstante, esto ocasionó que Horacio Villalobos saliera abucheado por el público, a quienes se forma implícita tachó de ignorantes por no conocer el significado de una palabra que empleó para criticar a la famosa quinceañera.

En otro momento del programa, Lolita Cortés rompió en llanto al conmoverse por una interpretación de Nadia, quien demostró que su talento sigue intacto, no obstante, el hecho de ver desconsolad a la “Juez de Hierro” también desató todo tipo de reacciones en redes.

El momento más polémico de la noche fue la eliminación de Eduardo, la cual, fue considerada por muchos seguidores de "La Academia" como “injusta” ya que para empezar es claro que tiene más talento que Rubí, de quien piden su salida desde hace varias semanas, además, también se ha exigido la salida de Rodrigo, quien se ha visto involucrado en diferentes polémicas sentimentales.

