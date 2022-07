Ana Bárbara: el apodo de “reina grupera” que nadie conoce y es de lo más tierno

La conocida estrella Ana Bárbara, es una de las cantantes que se ha consolidado como referente de la música grupera, además es una mujer que ha destacado en la industria por su talento, ímpetu y belleza, el camino que tuvo que desarrollar para estar en donde ahora no fue fácil y siempre pensando en lo mejor para sus fanáticos.

Cuando Ana Bárbara empezó su carrera decidió cambiar su nombre real “Altagracia Ugalde Motta", por uno más corto, ya que no le gustaba, pues le parecía que no encajaba con su personalidad y que era raro referirse a una niña con de esa forma.

Los seres más cercanos a su entorno la nombraban “La Peque”, ya que era muy chiquita de estatura, incluso aún hay personas que la llaman de esa forma dejando de lado su nombre artístico y el real. “Gente muy cercana me dice Peque, entonces imagínate, Altagracia, y yo pequeñita, chiquita, toda así petite. Era raro mi nombre, entonces me decían muchas veces: '¿Cómo te puedes llamar Altagracia si ni eres alta?', y casi me decían y sin gracia, fue un poco traumático", reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

La cantante nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí, México, su talento va como cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora.

, , “Como me haces falta”, , “No es brujería”, “Quise olvidar” y “Fruta prohibida” por mencionar algunas. La estrella está en planes de trabajar al lado de Mónica Naranjo, recientemente se dio a conocer que se encontraban alistando los necesario para el lanzamiento del que han adelanto se trata de una supuesta “boda”.

