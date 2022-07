Mariana Echeverria paga apuesta desde el WC; "se le están saliendo los frijoles a la cazuela" | FOTO

La actriz Mariana Echeverría es una de las favoritas del público mexicano por su personalidad alegre y ocurrente. Esto le abrió las puertas para participar en otros programas, ya sea como invitada o como parte del elenco. Por esta misma razón es que se encuentra muy activa en las redes sociales, donde se mantiene en comunicación constante con sus seguidores.

En esta ocasión, la también conductora demostró que es una mujer de palabra y más cuando se trata de apuestas: subió a sus historias de Instagram una imagen donde aparece sentada en el wc, con los pantalones abajo y apretándose la nariz con los dedos para evadir los supuestos olores fétidos que despide.

Aunque parece ser una situación simulada, la situación se ve tan real que hasta le puso un curioso letrero a la instantánea que reza: "Se le están saliendo los frijoles a la cazuela!!!". En la misma, se puede leer "1 Apuesta pagada", además de taggear a Facundo Gómez y el programa "¿Cuál es el bueno?" donde también es conductora.

Mariana Echeverría pagó su apuesta con Facundo (Foto: Captura de pantalla)

Mariana Echeverría paga dura apuesta a Facundo

Quien conoce a Facundo sabe que es un personaje único que tiene mucho talento, pero principalmente le gusta hacer mofa de prácticamente todo lo que lo rodea, desde que era un joven intrépido. Ahora se encuentra al frente del programa "¿Cuál es el bueno?" donde no podían faltar sus dinámicas pesadas contra sus invitados.

En este caso ambos se enfrentaron en un curioso reto donde debieron construir una torre con cartas y responder preguntas al azar. El perdedor se ganó el derecho de postear lo que quisiera en sus redes sociales:

"25 de julio a las 8 de la noche voy a postear lo que tú quieras en mis redes sociales. No te manches, porque si no me voy a manchar en el programa", dijo Mariana Echeverría con una sonrisa tras hacerle publicidad al programa que tiene de regreso a Facundo.

SIGUE LEYENDO:

Lalo Carrillo: ¿Por qué está hospitalizado el conductor de De Primera Mano y cuál es su estado de salud?

Mario Bezares parodia del día de la muerte de Paco Stanley; "ni mi familia me respeta", dice | VIDEO

Sergio Sendel es acusado de vender ilegalmente propiedades de Jorge Reynoso; aquí la historia completa | VIDEO