Tenoch Huerta agradece a los migrantes en la Comic-Con: "Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás"

La participación del actor mexicano, Tenoch Huerta en el escenario de la Comic-Con 2022 en San Diego, en el panel de la cinta Black Panther: Wakanda Forever de los estudios Disney/Marvel, cobró relevancia por su discurso y por la imagen que se proyectó sobre su personaje, Namor El Sub-Marinero.

El mexicano estaba sumamente emocionado por formar parte de la secuela de una película tan exitosa, misma que incluso estuvo nominada al Oscar por la calidad de su producción y el guion, sin embargo, Tenoch fue más allá y ofreció un discurso lleno de significado para la comunidad latina en los Estados Unidos y desde luego para todos los migrantes mexicanos que cruzan al vecino del norte.

Tenoch abrió su discurso agradeciendo por la oportunidad de interpretar a un personaje tan importante dentro del universo Marvel, además de que gracias a la inclusión estaba presente en ese escenario, y abrió la posibilidad de que otros que sueñan con esa oportunidad, puedan conseguirlo y los alentó para que suceda.

En otra parte de su discurso, el mexicano habló primero en inglés y después en su lengua materna, agradeciendo y rindiendo homenaje a los millones de migrantes tanto mexicanos como de otras latitudes que diario cruzan a los Estados Unidos para mejorar su vida y generar bienestar para sus familias.

"Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás, gracias a eso yo estoy aquí", dijo visiblemente emocionado el actor.

Así se ve como Namor

Más tarde, el momento estelar llegó con la presentación del avance oficial de Black Panther: Wakanda Forever, en el que ahora si quedaron despejadas las dudas respecto a la imagen de Namor y lo que podremos ver en la secuela de la cinta de mejor calidad de los estudios Marvel, de acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Unión Americana.

La cinta dirigida por el director Ryan Coogler significa el debut del personaje de Namor, uno de los clásicos de los cómics en Marvel y uno de los entrañables personajes que no habían hecho su aparición, solo lo habíamos escuchado mencionar en Avengers: Endgame y en Black Panther.

La película explora la era posterior al lamentable deceso del actor principal que dio vida a Black Panther en varios de los proyectos de Marvel y Disney, el extinto Chadwick Boseman, con el acompañamiento de Bob Marley y The Wailers con su tema “No woman no cry”.

