Tábata Jalil enciende la red en coqueta minifalda y tacones dorados | FOTOS

Tábata Jalil es sin duda una de las famosas que mejor viste las minifaldas, y así lo comprobó este viernes para comenzar el fin de semana con mucho estilo, pues encendió la red con una coqueta prenda blanco y negro que combinó con tacones dorados para destacar sus torneadas piernas.

La guapa reportera del matutino "Venga la Alegría", que el pasado mes de junio cumplió 43 años, es muy activa en sus redes sociales, donde constantemente comparte sus looks más modernos, con los que da cátedra de estilo para mujeres bajitas, pues Jalil es considerada una de las famosas chaparritas más guapas de la pantalla chica.

Tábata Jalil enamora en coqueta minifalda

Jalil se lució en Instagram con un look ideal para los días de calor, y conquistó a sus millones de fans en la popular red social con una serie de fotografías en las que se le puede ver vistiendo con una falda corta que combinó con un top de tono rojo y plataformas de tacón.

La guapa reportera presumió sus torneadas piernas. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Cuando estás en equilibrio… todo fluye… el universo te abre puertas y horizontes, mil gracias por estar", fueron las palabras con las que Tábata acompañó las instantáneas que publicó y con las que pronto recibió cientos de halagadores comentarios y casi 30 mil "me gusta".

En las imágenes que la reportera y conductora compartió se le puede ver luciendo un atuendo fresco y juvenil con el que encendió la red social al destacar su curvilínea figura y piernas torneadas con una entallada minifalda blanca con estampado de flores, prenda que lució con un top rojo de espalda descubierta.

Tábata conquista a sus fans en coquetas minifaldas. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Que piernas tan hermosa corazón", "Me encantas", "Preciosa muñequita", "Chaparrita Hermosa", "No me cansaré con decirte y siempre con mucho respeto lo hermosa y bella que eres" y "Te ves bien preciosa con esa blusa roja y esa minifaldita blanco con negro", son sólo algunos de los comentarios que recibió Tábata por su publicación.

La también conductora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y las redes sociales.

La conductora presumió estilo y belleza. Foto: IG @tabatajaliloficial

