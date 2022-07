"Por favor, despierta": Invitado a VLA pone en su lugar a Flor Rubio; así fue la pelea EN VIVO

Tremenda polémica se armó dentro del programa Venga La Alegría después de que la guapa conductora, Flor Rubio se enfrascara en una intensa discusión con uno de los invitados a la transmisión, lo que desató un sin fin de controversia.

En pleno programa en vivo, la experta en temas de la farándula protagonizó una fuerte pelea verbal con el invitado, robando todos los reflectores; incluso la producción determinó mandar a un corte debido a la intensidad que mostraron.

Invitado a VLA pone en su lugar a Flor Rubio

Desde hace unos meses, el matutino de TV Azteca abrió una sección especial para hablar sobre la nueva temporada de Survivor México; en el apartado aparecen varios de sus conductores y otros exparticipantes que resultaron eliminados de la competencia.

En la transmisión de este viernes 22 de julio, el matutino del Ajusco tuvo como invitado estrella al polémico exintegrante de la tribu Halcón, Javier Ceriani, quien no se guardó nada al enfrascarse en una intensa discusión con Flor Rubio, figura principal de la transmisión.

Durante la sección, el conductor de Chisme No Like recordó las constantes polémicas que tuvo con Gabo Cuevas, colaborador de Venga La Alegría. Ante ello, Flor Rubio le pidió que ya no se enfrascara en eso y superara lo sucedido.

A pesar de que el programa ya estaba fuera del aire, Javier Ceriani y Flor Rubio continuaron discutiendo sobre las polémicas con Gabo Cuevas; ella le pedía que ya superara lo ocurrido, pero él dijo que todo el público lo apoya.

