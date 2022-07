Lyn May resalta sus curvas con un ajustado body

Lyn May sigue muy activa en las redes sociales demostrando toda su belleza con cada nuevo contenido multimedia que sube. Por otra parte, la actriz de 69 años fue protagonistas de una de las polémicas del mundo del espectáculo del mes.

Lyn aseguró que el actor Andrés García tiene un hijo que no reconoció. La artista fue consultada por la salud del actor y ex compañero de elenco y tiro un inesperado dato.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él el muchacho, está muy guapo, trabaja en la ANDA” indicó May sobre la vida privada del famoso actor. “Yo sé que él va durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él. Andrés, mi amor, párate hacer ejercicio” amplió la blonda.

Lyn May posando. Fuente: Instagram Lyn May

Hace unas horas, Lyn May volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La artista publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. La oriunda de Acapulco posó con un ajustado body de strass. La vedette complementó su look con su cabello suelto, un gran collar y un make up glam.

Esta mencionada publicación de la viuda de Antonio Chi-Xuo cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “Te amamos Lyn May siempre bella”, “Pero mirenla que mujer tan bella @lyn_may_Tqm” y “Muy Guapa Sra Lynn! Me Encanta Su Personalidad” fueron algunos de los mensajes que recibió la protagonista de “Bellas de noche”.