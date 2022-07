Game of Thrones: precuela de la serie se alejará de estas escenas y a los fans puede no agradarles

La próxima precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon", está programada para tener menos escenas de sexo, contrario a lo que hemos visto en sus anteriores ediciones, lo que ha generado la polémica entre los fans de la exitosa saga de HBO.

De acuerdo con el experto en medios y series de televisión, Miguel Sapochnik, la nueva serie de HBO Max "retirará" la cantidad de escenas íntimas en favor de aumentar la popularidad de la saga y de obtener un mayor número de seguidores en los servicios de streaming.

Sapochnik, quien también dirigió varios episodios de “Game Of Thrones”, mantendrá las escenas a un límite, pero no dejará de explorar los temas de sexo y violencia en la familia Targaryen, indicó en entrevista con el Hollywood Reporter .

“En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto”, dijo Sapochnik sobre las agresiones sexuales que ocurrieron a menudo en la serie creada para un público adulto.

"Game of Thrones" se emitió en HBO desde el año 2011 hasta 2019 y contó con muchas tramas sexualmente explícitas, incluidas violaciones e incesto, cosa que está justificada en el guion, por lo que llamó poderosamente la atención.

“No se puede ignorar la violencia que los hombres ejercían sobre las mujeres en esa época. No debe ser minimizado y no debe ser glorificado”, señaló el guionista y creador.

¿De qué trata la precuela?

Agregó que él y su co-guionista, Ryan Condal planearon “cuidadosamente” y “consideradamente” los momentos de violencia sexual en la nueva serie.

La serie de 10 episodios tendrá lugar 200 años antes de la historia de la Casa Targaryen y está basada en el libro "Fire & Blood" del autor George RR Martin.

También hará una crónica de los eventos que llevaron a la Guerra Civil Targaryen, también conocida como la "Danza de los Dragones".

